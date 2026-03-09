Alco: Στο 25,1% η ΝΔ - Έπεσε το ποσοστό πολιτών που θα ψήφιζε ένα νέο κόμμα, «αγκάθι» η ακρίβεια

Η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 25,1 % (με άνοδο 1,9%) στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, σε νέα δημοσκόπηση που είδε το φως της δημοσιότητας την Δευτέρα (9/3), παραμένοντας πρώτο κόμμα αλλά με ποσοστό που δείχνει ότι σημαντικό μέρος του εκλογικού σώματος παραμένει εκτός κομματικής επιρροής.

Το προβάδισμα - με σημαντική διαφορά (στο +14,3% από το ΠΑΣΟΚ) από τα υπόλοιπα κόμματα - της Νέας Δημοκρατίας (ΝΔ) καταγράφεται στη νέα δημοσκόπηση της ALCO που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha και πραγματοποιήθηκε το διάστημα 2–7 Μαρτίου 2026 σε δείγμα 1.000 ατόμων σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής με 10,8 %, η Ελληνική Λύση εμφανίζεται στο 8,7%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταγράφεται στο 7,4%, ενώ χαμηλότερα κινούνται τα υπόλοιπα κόμματα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ποσοστό των αναποφάσιστων ή όσων δηλώνουν ότι θα επέλεγαν «άλλο» κόμμα, το οποίο φτάνει το 29%, στοιχείο που αποτυπώνει έντονη πολιτική ρευστότητα. Όπως φαίνεται, συγκριτικά με τον Ιανουάριο, το αντίστοιχο ποσοστό εμφανίζει πτώση.

Την ίδια στιγμή, ένα ποσοστό των ερωτηθέντων εμφανίζεται ανοιχτό στο ενδεχόμενο να στηρίξει ένα νέο πολιτικό σχηματισμό (κόμμα Τσίπρα ή Καρυστιανού). Ωστόσο, και αυτή η ένδειξη της αναζήτησης εναλλακτικών επιλογών στο πολιτικό σκηνικό κινείται σε φθίνουσα πορεία.

Η έρευνα καταγράφει επίσης δυσαρέσκεια σε βασικά ζητήματα της επικαιρότητας. Η πλειονότητα των πολιτών θεωρεί ότι η ακρίβεια στα βασικά αγαθά δεν έχει περιοριστεί τους τελευταίους μήνες, ενώ σημαντικό ποσοστό εκτιμά ότι για να υπάρξει δικαιοσύνη και κάθαρση στη χώρα απαιτείται πολιτική αλλαγή.