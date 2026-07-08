Αλέκος Αλεξανδράκης: Πωλείται εκ νέου η πρώην βίλα του στη Νέα Πέραμο έναντι 800.000€

Για περισσότερο από δέκα χρόνια ο Αλέκος Αλεξανδράκης πέρασε μερικές από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής του σε μια πολυτελή βίλα στη Νέα Πέραμο, μία βίλα που βγαίνει εκ νέου στο σφυρί.

Τη δεκαετία του ’60 ο ηθοποιός, η τότε σύζυγός του, η Ελβετή Βερένα Γκάουερ και τα δυο τους παιδιά, τον Βάσια και τη Γιοχάνα, απολάμβαναν το καλοκαίρι πλάι στο κύμα και σε μια κοντινή απόσταση από την Αθήνα.

Ο Αλεξανδράκης βρισκόταν τότε στο απόγειο της δόξας του και η συγκεκριμένη κατοικία του πρόσφερε την ιδιωτικότητα που αναζητούσε, ενώ οι ανέσεις της έκαναν τη διαμονή της οικογένειας εκεί άνετη και χαλαρή.

Ο ηθοποιός είχε ενοικιάσει τη συγκεκριμένη βίλα και την είχε μετατρέψει σε προσωπικό του καταφύγιο. Στην πριβέ παραλία που διαθέτει η οικία έκανα τα μπάνια του, ενώ στην πετρόκτιστη προβλήτα έδεναν τα σκάφη των διάσημων φίλων τους και όλοι απολάμβαναν το μέρος έχοντας απόλυτη ιδιωτικότητα.

Πριν από πολλά χρόνια η συγκεκριμένη βίλα πωλήθηκε από τους ιδιοκτήτες της σε ξένους επενδυτές οι οποίοι σύμφωνα με την εφημερίδα Espresso και τη μεσίτρια Μαρία Καστάνη, την έχουν βγάλει προς πώληση έναντι 800.000€.

Αλήθεια, εάν αυτή η βίλα είχε μιλιά, πόσες ιστορίες από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο, αλλά και προσωπικές στιγμές του Αλέκου Αλεξανδράκη θα μπορούσε να μας διηγηθεί;