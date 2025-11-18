Αλέκος Φλαμπουράρης: Η συμβολή του στην αναδιάρθρωση της Αριστεράς και στη γέννηση του ΣΥΡΙΖΑ

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης ο οποίος πέθανε σε ηλικία 87 ετών, δεν ήταν απλώς ένας πολιτικός που υπηρέτησε την Αριστερά. Ήταν ένα ζωντανό κομμάτι της ίδιας της δαιδαλώδους και πολυδιασπασμένης ιστορίας της ελληνικής Αριστεράς, συμμετέχοντας ενεργά σε όλες τις κομβικές στιγμές της από τη Μεταπολίτευση και μετά. Η διαδρομή του από τις αρχικές οργανώσεις μέχρι την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ είναι χαρακτηριστική της πορείας της Ανανεωτικής και Ριζοσπαστικής Αριστεράς.

Από το ΚΚΕ Εσωτερικού στον Συνασπισμό

Μετά την πτώση της δικτατορίας, ο Φλαμπουράρης εντάχθηκε στον χώρο του ΚΚΕ Εσωτερικού, το κόμμα που προέκυψε από τη διάσπαση του 1968 και πρέσβευε μια πιο δημοκρατική και "ευρωκομμουνιστική" προσέγγιση.

Η «Κίνηση των 77»: Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της λεγόμενης «Κίνησης των 77» , μιας προσπάθειας επώνυμων στελεχών της Αριστεράς, αμέσως μετά τη Μεταπολίτευση, με στόχο την προώθηση του διαλόγου και της ενότητας στον χώρο, ένα διαρκές αίτημα και ταυτόχρονα ένα διαρκές πρόβλημα της Αριστεράς.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της λεγόμενης , μιας προσπάθειας επώνυμων στελεχών της Αριστεράς, αμέσως μετά τη Μεταπολίτευση, με στόχο την προώθηση του διαλόγου και της στον χώρο, ένα διαρκές αίτημα και ταυτόχρονα ένα διαρκές πρόβλημα της Αριστεράς. Διαδοχικές Ενώσεις: Ακολούθησε πιστά τις διαδοχικές μετεξελίξεις του κόμματος, συμμετέχοντας ενεργά στην ΚΚΕ Εσωτερικού-Ανανεωτική Αριστερά και, τελικά, στον Συνασπισμό της Αριστεράς και της Προόδου (ΣΥΝ) το 1989. Διατήρησε σταθερά τη θέση του στην Πολιτική Γραμματεία, αποτελώντας ένα από τα θεσμικά «νήματα» που συνέδεαν την παλιά γενιά των αγωνιστών με τις νεότερες τάσεις.

Η συγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ

Η πιο καθοριστική στιγμή στην πολιτική του ζωή ήταν η συμβολή του στη γέννηση του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ).

Ο «Χώρος Διαλόγου»: Το 2001, ο Φλαμπουράρης εκπροσώπησε τον Συνασπισμό στον «Χώρο Διαλόγου και Κοινής Δράσης της Αριστεράς» . Αυτός ο χώρος συγκέντρωσε διάφορες ριζοσπαστικές ομάδες και κινήματα (όπως η ΑΚΟΑ, το ΔΕΑ, η ΚΕΔΑ), με στόχο τη δημιουργία ενός ευρύτερου μετώπου απέναντι στον νεοφιλελευθερισμό.

Το 2001, ο Φλαμπουράρης εκπροσώπησε τον Συνασπισμό στον . Αυτός ο χώρος συγκέντρωσε διάφορες ριζοσπαστικές ομάδες και κινήματα (όπως η ΑΚΟΑ, το ΔΕΑ, η ΚΕΔΑ), με στόχο τη δημιουργία ενός ευρύτερου μετώπου απέναντι στον νεοφιλελευθερισμό. Ιδρυτικό Στέλεχος: Η επιτυχία αυτής της προσπάθειας οδήγησε στην ίδρυση του ΣΥΡΙΖΑ το 2004. Ο Φλαμπουράρης αναδείχθηκε σε ένα από τα κορυφαία ιδρυτικά μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας του νέου σχήματος.

Η επιτυχία αυτής της προσπάθειας οδήγησε στην ίδρυση του ΣΥΡΙΖΑ το 2004. Ο Φλαμπουράρης αναδείχθηκε σε ένα από τα της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας του νέου σχήματος. Ο Ρόλος του «Πατριάρχη»: Λόγω της μακράς του πορείας και της προσωπικής του σχέσης με τον Αλέξη Τσίπρα, ο Φλαμπουράρης λειτουργούσε ως ένας «πατριάρχης» ή θεματοφύλακας των παραδόσεων του χώρου, διατηρώντας ισορροπίες και προσπαθώντας να γεφυρώσει τις διαφορετικές τάσεις και γενιές που συνυπήρχαν στον πολυσυλλεκτικό ΣΥΡΙΖΑ.

Αντιμετώπιση των εσωκομματικών διαφωνιών

Η θητεία του στο Υπουργείο Επικρατείας (2015-2019) συνέπεσε με την πιο έντονη περίοδο εσωκομματικών διαφωνιών στον ΣΥΡΙΖΑ , ιδίως μετά την υπογραφή του τρίτου Μνημονίου.

Διάσπαση του 2015: Ο Αλέκος Φλαμπουράρης , παρά τις πιθανές ιδεολογικές του ενστάσεις, στήριξε σταθερά την επιλογή της ηγεσίας να παραμείνει στην Ευρωζώνη και να υπογράψει το Μνημόνιο. Παρέμεινε στην κυβέρνηση και στο κόμμα, αντιπαρατιθέμενος με την ομάδα των διαφωνούντων της «Αριστερής Πλατφόρμας» που αποχώρησε για να ιδρύσει τη Λαϊκή Ενότητα (ΛΑ.Ε.). Η επιλογή του ήταν ενδεικτική της προτεραιότητάς του στην ενότητα και την κυβερνητική σταθερότητα του κόμματος, ακόμα και έναντι του "αριστερού" κόστους.

Η ζωή του Αλέκου Φλαμπουράρη υπήρξε λοιπόν η πεμπτουσία της διαδρομής ενός στελέχους της Ανανεωτικής Αριστεράς: από τον αγώνα για τη δημοκρατία και τη ρήξη, μέχρι την ανάληψη κυβερνητικής ευθύνης και τη διαχείριση των ιστορικών διλημμάτων και των εσωκομματικών διασπάσεων.