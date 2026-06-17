Αλέκος Συσσοβίτης: «Δεν έφτασα ποτέ κοντά στο γάμο γιατί δείλιασα»

Για την σχέση του με το γάμο και τις καταβολές από την οικογένειά του που τον επηρέασαν στο να μην παντρευτεί, μίλησε με απόλυτη ειλικρίνεια ο Αλέκος Συσσοβίτης στη συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου «The 2Night Show».

«Δεν έκανα μακροχρόνιες σχέσεις λόγω των καταβολών μου. Αλλά η εξάρτηση της αγάπης δεν σημαίνει ότι αυτό που σε έλκει δεν σε απωθεί κιόλας» παραδέχθηκε αρχικά.

Και συμπλήρωσε: «Δεν έφτασα ποτέ κοντά στον γάμο, δείλιασα. Όταν ένιωσα ότι η σχέση πήγε να χαλάσει, ίσως από την αίσθηση κινδύνου που είχα μην χαλάσει η σχέση, είπα «πάμε να κάνουμε αυτό που είχες προτείνει, να παντρευτούμε». Αλλά αυτό δεν είναι κάτι πηγαίο, αυθόρμητο και αληθινό. Παίζει ρόλο η ιδιοσυγκρασία μας και οι καταβολές της ηλικίας μέχρι τον απογαλακτισμό».