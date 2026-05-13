Αλέκος Συσσοβίτης: «Έχω πιαστεί κορόιδο και στα ερωτικά και πιστεύω και στα επαγγελματικά»

Για τον έρωτα, το φλερτ, τις σχέσεις της μιας βραδιάς, αλλά και την προδοσία μίλησε ο Αλέκος Συσσοβίτης στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και στην Αθηναΐδα Νέγκα. «Έρωτας είναι ένα ταξίδι στη φύση, μια θάλασσα, ένα λουλούδι και άλλα πράγματα για όλους μας. Είναι και one night stand και είναι και πολύ γλυκό. Μπορεί το σεξ της μιας βραδιάς να είναι μέγιστο και χείριστο. Δεν ξέρεις, ζαριά είναι. Ξεκινάς και λες δεν τρέχει και τίποτα ρε παιδί μου. Λες πάμε να κοιμηθούμε παρέα και βλέπουμε που θα πάει. Αυτό συνέβη. Όπως συμβαίνει και το ανάποδο.

Λες για μεγάλες υποσχέσεις και λες είσαι ο άνθρωπος της ζωής μου και κοιμάσαι μαζί του και δεν θέλεις να τον ξαναδείς. Ο άνθρωπος της ζωής μου δεν το λέω γιατί εγώ δεν νομίζω ότι είμαι ο άνθρωπος της ζωής κανένας και γιατί δεν μου αρέσουν οι τελεσίδικες θέσεις γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι όπως αλλάζει ο καιρός, αλλάζει ο άνθρωπος και όχι μόνο. Ζούμε σε έναν σύμπαν μεταβλητό».

«Όταν τρως κέρατο πιάνεσαι κορόιδο»

«Έχω πιαστεί κορόιδο και στα ερωτικά και πιστεύω και στα επαγγελματικά. Ίσως έχω προδοθεί από φίλους, αλλά όχι πολύ έντονα. Τελικά όλες αυτές οι απογοητεύσεις, δεν ξέρω αν γίνονταν από πρόθεση για να πω ότι με κορόιδευαν. Εμείς μερικές φορές νιώθουμε ότι κοροϊδεύομαστε. Ο άλλος εκεί ήταν. Το σήμα και το μήνυμα το είχε περάσει. Εμείς εθελοτυφλούμε.

Όταν τρως κέρατο πιάνεσαι κορόιδο, ναι συνέβη και συμβαίνει. Έφαγα κάνα δυο κατραπακιές που μου στοίχισαν, αλλά επειδή δεν είμαι και το πιο φρόνιμο παιδί, ή δεν ήμουν, τώρα είμαι... Είχα κάνει αρκετά πολλές φορές τις κουτσουκέλες. Την έκανα εγώ σε άλλους, επειδή νόμιζα ότι είχα άλλοθι: εγώ σου είπα ότι έτσι είμαι σαν άνθρωπος, είμαι φιλελεύθερο παιδί και πολυγαμικός, έλεγα».

«Μου αρέσει το εγκεφαλικό φλερτ»

«Με βοηθάει η δουλειά μου στο να με φλερτάρουν! Αν τώρα με φλερτάρουν δύο, αν δούλευα σε τράπεζα τότε θα ήταν ένας ή μισός. Νομίζω ότι όσο μεγαλώνω μου αρέσει το εγκεφαλικό φλερτ! Κάποτε ήταν οι τεστοστερόνη και τα οιστρογόνα, τα οποία έκαναν πάρτι και δεν μπορούσες να πεις τίποτα. Έβλεπα τον άλλο να μου λέει χαζομάρες για να κοιμηθώ μαζί του. Κάπου διάβασα μία στατιστική που λέει ότι πλέον στις εποχές που ζούμε οι άνθρωποι φλερτάρουν περισσότερο με την πνευματικότητά τους.

Εγώ βαριέμαι πλέον και δεν μπορώ, αν ο άλλος δεν έχει να μου πει κάτι. Έχω βγει ραντεβού και με τον παραδοσιακό τρόπο και μέσω Instagram, όλα τα έχω κάνει. Δεν έχω συνταγή σε αυτό. Μ’ αρέσει να μπαίνεις σε ένα ασανσέρ και ξαφνικά σου μιλάει κάποιος και να γυρνάς και να λες, όπα, και να τσιμπάς και να γίνεται κάτι! Παλαιότερα πάντως νομίζω ότι το ερωτικό κομμάτι με καθόριζε πάρα πολύ».

«Εμένα αυτό μου στοίχισε πάρα πολύ»

«Κάποια στιγμή, γύρω στα 23, 24, 25, εγώ είχα δύο κολλητούς, όπου με την πάροδο των χρόνων, ενώ θαυμάζαμε ο ένας τον άλλον και πιστεύαμε ο ένας τον άλλον και βοηθούσαμε ή εκπαιδεύαμε ο ένας τον άλλον, κάποια στιγμή ο ένας από τους δύο με απέρριψε. Με ακύρωσε και μου είπε ότι ξέρεις κάτι, εσύ δεν είσαι για εμάς. Έδειξε μια υποτιθέμενη ανωτερότητα. Εμείς είμαστε καλλιτεχνικές φύσεις, εσύ είσαι κάτι άλλο. Και ο χρόνος απέδειξε τι και ποιος και πού.

Αλλά εμένα αυτό μου στοίχισε πάρα πολύ. Έλα όμως που μαθαίνουμε από τις πληγές μας και από τις ήττες μας και εκεί πλάθουμε χαρακτήρα και νομίζω ότι τελικά μου έκανε καλό, όπως μου έκανε καλό και ο στρατός που με τσάκισε και με γονάτισε, γιατί ήμουνα κακομαθημένος».