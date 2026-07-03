Αλεξάνδρα Καϋμένου: «Ο σύντροφός μου έμενε στη γειτονιά, γνωριστήκαμε όταν έβγαλα τον σκύλο βόλτα»

Η Αλεξάνδρα Καϋμένου ήταν καλεσμένη στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και αποκάλυψε στην Αθηναΐδα Νέγκα το πώς βρήκε τον νέο της σύντροφο που της άλλαξε τη ζωή. «Το πρωινό ξύπνημα δεν είναι πάντα εύκολο. Προσαρμόστηκα νομίζω πια στο τέλος της σεζόν. Τέσσερις η ώρα χτυπάει το ξυπνητήρι κάθε μέρα. Δεν το ακούω μόνο εγώ, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Μου έχει πει ότι δεν το ακούει το ξυπνητήρι μου!

Κάθε μέρα όμως σηκώνεται για να μου πει καλή εκπομπή. Γνωριστήκαμε πριν από 1,5 χρόνο. Δεν με γνώρισε σε παρέες, ούτε με είχε δει στην τηλεόραση. Εγώ τον βρήκα! Έτυχε και το σπίτι μου ήταν απέναντι από το γραφείο του και πήρα το σκυλί μου για να τον πετύχω στη βόλτα. Το σκυλί πια δεν άντεχε, πρέπει να είχε χάσει κάνα κιλάκι εκείνη την περίοδο! Είχε τύχει και ήμασταν φίλοι στα social media, αλλά μέχρι εκεί. Και κάποια στιγμή ξεκίνησε μια επαφή από εκεί. Και μετά πετύχαινε ο ένας τον άλλον στη γειτονιά».

«Κάνω ωραία ψυχανάλυση μαζί του»

«Ο σύντροφός μου με βοήθησε πάρα πολύ να βρω την Αλεξάνδρα, να βρω τον εαυτό μου. Είδα ποιο είναι το πραγματικό νόημα της ζωής. Είδα τι αξίζει να κάνεις σε αυτή τη ζωή. Εγώ ήμουν ένας άνθρωπος αρκετά διαφορετικός, που έδινα πάρα πολύ μεγάλη βάση στη δουλειά. Όχι ότι τώρα δεν δίνω, και τώρα δίνω, αλλά πλέον έχω μία ισορροπία.

Δηλαδή ξέρω πότε πρέπει να δουλέψω. Δουλεύω πιο μεθοδικά. Ξέρω πότε πρέπει να αφιερώσω περισσότερο χρόνο στη δουλειά μου, περισσότερο χρόνο στο σπίτι μου. Με βοήθησε πάρα πολύ στο να βρω τον εαυτό μου. Και ακούει και μιλάει και δίνει πολύ ωραίες συμβουλές. Και κάνω και πολύ ωραία ψυχανάλυση μαζί του και πολύ ωραία ψυχοθεραπεία. Πάντα θα του πω τι έχει συμβεί. Και πάντοτε θέλω τη γνώμη του και την άποψή του».