LIFE Κωνσταντίνος Αργυρός Showbiz

Αλεξάνδρα Νίκα: «Δύο Μιράντες» - Η τρυφερή φωτογραφία με τη μητέρα και την κόρη της

Η επιχειρηματίας μοιράστηκε μαζί μας ένα στιγμιότυπο με τη γιαγιά και τη συνονόματη εγγονή της!

φωτογραφία Instagram
φωτογραφία Instagram
Βασίλης Ανδριτσάνος avatar
Βασίλης Ανδριτσάνος

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Η Αλεξάνδρα Νίκα ανέβασε ένα story στο Instagram στο οποίο απεικονίζεται η μητέρα της, Μιράντα Πατέρα, με τη νεογέννητη κόρη της, επίσης Μιράντα, που ήρθε στον κόσμο τη Δευτέρα 8 Ιουνίου κάνοντας εκείνη και τον Κωνσταντίνος Αργυρός για δεύτερη φορά γονείς.

φωτογραφία Instagram
φωτογραφία Instagram

«Οι δύο Μιράντες» έγραψε η Νίκα στη λεζάντα του story της και αξίζει να προσθέσουμε πως η γιαγιά έχει ξετρελαθεί με τη συνονόματη εγγονή της και είναι πολύ συγκινημένη που η Αλεξάνδρα και ο Κωνσταντίνος επέλεξαν να της δώσουν το δικό της όνομα.

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