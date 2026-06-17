Αλεξάνδρα Νίκα: «Δύο Μιράντες» - Η τρυφερή φωτογραφία με τη μητέρα και την κόρη της

Η Αλεξάνδρα Νίκα ανέβασε ένα story στο Instagram στο οποίο απεικονίζεται η μητέρα της, Μιράντα Πατέρα, με τη νεογέννητη κόρη της, επίσης Μιράντα, που ήρθε στον κόσμο τη Δευτέρα 8 Ιουνίου κάνοντας εκείνη και τον Κωνσταντίνος Αργυρός για δεύτερη φορά γονείς.

φωτογραφία Instagram

«Οι δύο Μιράντες» έγραψε η Νίκα στη λεζάντα του story της και αξίζει να προσθέσουμε πως η γιαγιά έχει ξετρελαθεί με τη συνονόματη εγγονή της και είναι πολύ συγκινημένη που η Αλεξάνδρα και ο Κωνσταντίνος επέλεξαν να της δώσουν το δικό της όνομα.