Αλεξάνδρα Νίκα: Η πιο τρυφερή αγκαλιά του γιου της με τη νεογέννητη αδερφή του

Τον πρώτο μήνα ζωής της νεογέννητης κόρης της θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους η Αλεξάνδρα Νίκα, δημοσιεύοντας ένα άλμπουμ γεμάτο οικογενειακές στιγμές στο Instagram.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες, εκείνη που ξεχώρισε ήταν η πιο τρυφερή: ο μικρός της γιος κρατά στην αγκαλιά του τη νεογέννητη αδερφή του, σε ένα στιγμιότυπο γεμάτο αγάπη που συγκίνησε τους ακόλουθούς της.

«Λίγος ύπνος, πολλές αγκαλιές...»

Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού συνόδευσε τη δημοσίευσή της με ένα μήνυμα που περιγράφει με λίγες λέξεις την καθημερινότητα της οικογένειάς τους μετά τον ερχομό του δεύτερου παιδιού.

«Λίγες στιγμές από τον Ιούνιο μας. Με λίγο ύπνο, πολλές αγκαλιές, παιχνίδια παντού και πολλή αγάπη. Από εκείνες τις μέρες που περνούν γρήγορα αλλά μένουν για πάντα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Μια νέα καθημερινότητα γεμάτη αγάπη

Στο φωτογραφικό άλμπουμ περιλαμβάνονται ακόμη στιγμές με την ίδια να κρατά στην αγκαλιά της τη νεογέννητη κόρη της, αλλά και εικόνες του γιου της την ώρα που παίζει και απολαμβάνει την καθημερινότητά του.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες likes και δεκάδες ευχές από φίλους και θαυμαστές, οι οποίοι σχολίασαν με συγκίνηση τη σχέση που φαίνεται να αναπτύσσεται ήδη ανάμεσα στα δύο αδέρφια, αλλά και τις όμορφες οικογενειακές στιγμές που επέλεξε να μοιραστεί η Αλεξάνδρα Νίκα.