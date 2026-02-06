Αλέξανδρος Εξάρχου: Σε τροχιά 20ετούς συμφωνίας για αμερικανικό LNG η Atlantic See LNG Trade

Σε συνομιλίες για την εξασφάλιση αμερικανικού LNG βρίσκεται η Atlantic See LNG Trade, κοινοπραξία του ομίλου AKTOR και της ΔΕΠΑ Εμπορίας, όπως δήλωσε στο Reuters ο διευθύνων σύμβουλος της AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου .

Η υπό διαπραγμάτευση συμφωνία αφορά έως και 15 δισ. κυβικά μέτρα (bcm) LNG ετησίως για περίοδο 20 ετών, με στόχο τον εφοδιασμό της Νότιας Ευρώπης.

Σύμφωνα με το Reuters, οι συνομιλίες πραγματοποιούνται σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Ελλάδα επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο της ως κόμβος διαμετακόμισης φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, την ώρα που η ήπειρος προετοιμάζεται να τερματίσει τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου έως τα τέλη του 2027. Η εξέλιξη αυτή εντείνει τον ανταγωνισμό για μακροπρόθεσμες συμβάσεις LNG και αυξάνει την πίεση στις κυβερνήσεις να εξασφαλίσουν επαρκείς και σταθερές προμήθειες.

«Τώρα είναι η στιγμή για τις τιμές του μέλλοντος»

«Αν η Ευρώπη δεν θέλει να ξαναβρεθεί όμηρος του φυσικού αερίου, πρέπει να προχωρήσει σε μακροπρόθεσμες συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να διασφαλίσει επάρκεια και λογικές τιμές στο μέλλον», δήλωσε ο κ. Εξάρχου.



Η Atlantic See LNG Trade, η οποία εισάγει LNG στην Ελλάδα και το διοχετεύει στην Κεντρική Ευρώπη και την Ουκρανία, στοχεύει στην επικύρωση συμφωνίας κατά τη διάρκεια συνάντησης στην Ουάσιγκτον στις 24 Φεβρουαρίου.

«Τώρα είναι η καλύτερη δυνατή στιγμή για να διαπραγματευτούμε τις τιμές για το μέλλον», υπογράμμισε, o. Εξάρχου, προειδοποιώντας ότι μετά το 2030 οι αγορές LNG ενδέχεται να γίνουν πιο «στενές», με την προσφορά να δυσκολεύεται να καλύψει τη ζήτηση, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικά υψηλότερες τιμές.

Ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου

Η εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για μακροπρόθεσμες συμφωνίες με προμηθευτές από τις ΗΠΑ, ενώ παράλληλα συνομιλεί με πιθανούς αγοραστές μέσω του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου, μιας διαδρομής μεταφοράς από την Ελλάδα προς την Κεντρική Ευρώπη και την Ουκρανία.



Οι δυνητικοί αγοραστές εντοπίζονται στην Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία, τη Μολδαβία, την Αυστρία και ενδεχομένως την Ουκρανία.



«Βλέπουμε ισχυρή ζήτηση από οικιακούς καταναλωτές στα βόρεια τμήματα του Κάθετου Διαδρόμου. Σε χώρες όπως η Ρουμανία, η Ουγγαρία και η Μολδαβία, η οικιακή κατανάλωση φυσικού αερίου είναι ιδιαίτερα υψηλή, ενώ όσο κινούμαστε νοτιότερα αυξάνεται και η βιομηχανική ζήτηση», σημείωσε ο επικεφαλής της Aktor.

Πρώτη σύμβαση LNG ΗΠΑ – Ουκρανίας

Τη Δευτέρα, η Atlantic See LNG Trade υπέγραψε την πρώτη σύμβαση εισαγωγής αμερικανικού LNG προς την Ουκρανία, με φορτίο προγραμματισμένο για τον Μάρτιο. Η παράδοση θα πραγματοποιηθεί μέσω του τερματικού σταθμού Ρεβυθούσας, με τελικό αποδέκτη την ουκρανική ενεργειακή εταιρεία Naftogaz, μέσω Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Μολδαβίας.