Αλέξανδρος Μυλωνάς: «Όταν βλέπω… πειραγμένες παραστάσεις, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται»

Ο Αλέξανδρος Μυλωνάς ήταν καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε μαζί της για τη θητεία στον στρατό, αλλά και για τις… πρωτοποριακές θεατρικές παραστάσεις που δεν καταλαβαίνει κανείς τι θέλουν να πουν!

«Πολλές φορές βλέπω πολύ πειραγμένες παραστάσεις και ένα πράγμα που μου συμβαίνει εμένα όταν τις βλέπω, είναι ότι δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Αν με ρωτήσεις μετά τι ήταν αυτό το έργο, θα σου πω, συγγνώμη, δεν ξέρω. Βλέπω παραστάσεις οι οποίες τις έχουν κάνει αγνώριστες. Αυτό δεν είναι του γούστου μου. Βέβαια, πρέπει να γίνονται πρωτοποριακές παραστάσεις, γιατί μία στις τόσες μπορεί να βγει και καλή. Οι περισσότερες δεν βγαίνουν καλές! Και σαν ηθοποιός, με αυτούς τους σκηνοθέτες που έχουν μια εντελώς δική τους άποψη, δεν τα πάω καλά».

«Δεν πήρα τρελόχαρτο από τον στρατό, όπως κάνουν άλλοι ηθοποιοί»

«Έφυγα από την Αμερική και πήγα στο Λονδίνο, στη δραματική σχολή του Central School of Speech and Drama, που είναι από τις καλύτερες σχολές. Μετά από τρία χρόνια που τελείωσα, έπρεπε να γυρίσω να κάνω τη θητεία μου.

Δεν ήξερα τότε αυτό που κάνουν οι περισσότεροι ηθοποιοί, που κάνουν τον τρελό ή τον μελαγχολικό και παίρνουν τρελόχαρτο και δεν υπηρετούν. Δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα και έτσι υπηρέτησα κανονικά. Ήταν στην περίοδο της μεταπολίτευσης και υπηρέτησα 32 μήνες».