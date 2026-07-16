Αλέξανδρος Μπουρδούμης: Έγινε 50 και το γιόρτασε με τη Λένα Δροσάκη και τον γιο τους
Μπορεί το ζευγάρι να έχει χωρίσει εδώ και χρόνια, παραμένουν όμως οικογένεια για χάρη του Αναστάση!
Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης έγινε 50 χρόνων και το γιόρτασε οικογενειακά και με φίλους. Στην παρέα του ήταν φυσικά η πρώην σύζυγός του, Λένα Δροσάκη, με την οποία παντρεύτηκαν το 2020 και χώρισαν το 2023, όμως απέκτησαν τον Αναστάση που είναι όλη τους η ζωή.
Το πρώην ζευγάρι είχε πει από την πρώτη στιγμή του διαζυγίου πως ο γιος τους είναι η προτεραιότητά τους και θα βάζουν πάντα εκείνον πρώτα, οπότε έχουν κρατήσει μια όμορφη σχέση αφού ξέρουν πως θα είναι για πάντα οικογένεια.
Τις σημαντικές ημέρες και τις γιορτές τις περνάνε όλοι μαζί παρέα, αφού θέλουν ο Αναστάσης να έχει όμορφες οικογενειακές στιγμές και με τους δυο του γονείς παρέα.
Η Δροσάκη μοιράστηκε στο Instagram ένα βίντεο όπου ο Μπουρδούμης σβήνει τα κεράκια στην τούρτα του, αλλά και μία φωτογραφία με εκείνον και τον γιο του και τη λεζάντα: «χρόνια πολλά μπαμπά!»