Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης έγινε 50 χρόνων και το γιόρτασε οικογενειακά και με φίλους. Στην παρέα του ήταν φυσικά η πρώην σύζυγός του, Λένα Δροσάκη, με την οποία παντρεύτηκαν το 2020 και χώρισαν το 2023, όμως απέκτησαν τον Αναστάση που είναι όλη τους η ζωή.

Το πρώην ζευγάρι είχε πει από την πρώτη στιγμή του διαζυγίου πως ο γιος τους είναι η προτεραιότητά τους και θα βάζουν πάντα εκείνον πρώτα, οπότε έχουν κρατήσει μια όμορφη σχέση αφού ξέρουν πως θα είναι για πάντα οικογένεια.

Αλέξανδρος Μπουρδούμης: Έγινε 50 και το γιόρτασε με τη Λένα Δροσάκη και τον γιο τους.

Μπορεί το ζευγάρι να έχει χωρίσει εδώ και χρόνια, παραμένουν όμως οικογένεια για χάρη του Αναστάση! pic.twitter.com/LECMaTRNST — Flash.gr (@flashgrofficial) July 16, 2026

Τις σημαντικές ημέρες και τις γιορτές τις περνάνε όλοι μαζί παρέα, αφού θέλουν ο Αναστάσης να έχει όμορφες οικογενειακές στιγμές και με τους δυο του γονείς παρέα.

Η Δροσάκη μοιράστηκε στο Instagram ένα βίντεο όπου ο Μπουρδούμης σβήνει τα κεράκια στην τούρτα του, αλλά και μία φωτογραφία με εκείνον και τον γιο του και τη λεζάντα: «χρόνια πολλά μπαμπά!»