Αλεξάνδρου για revenge porn: «Εννοείται πως θα στήριζα την Ιωάννα, είναι η μητέρα του παιδιού μου»

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μίλησε στο “Breakfast@Star” για την προσωπική του ζωή, αλλά και την Ιωάννα Τούνη και σχολίασε την υπόθεση με το Revenge Porn παίρνοντας για ακόμη μία φορά ξεκάθαρη θέση υπέρ της. «Αυτό που έκανε η Ιωάννα είναι αξιοθαύμαστο. Είναι η μητέρα του παιδιού μου και, όχι μόνο γι' αυτό, από την αρχή ήμουν πάρα πολύ υποστηρικτικός.

Οποιαδήποτε γυναίκα περνάει κάτι τόσο δύσκολο και βγαίνει να το πει, καλά κάνει. Πρέπει να υπάρχει δικαίωση και ανάλογη τιμωρία για τέτοιες πράξεις. Δεν θέλω να γίνομαι δημόσιο δικαστήριο επειδή έχω βήμα, αλλά δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοια περιστατικά».

«Θέλω να είμαι πολύ πιο προσεκτικός»

Ο Αλεξάνδρου δεν άφησε ασχολίαστο και το γεγονός πως κυκλοφόρησαν φωτογραφίες από την έξοδό του με τη Ρία Ελληνίδου και τον γιο του. «Από τη στιγμή που έχει έρθει το παιδί μου στη ζωή, θέλω να είμαι πολύ πιο προσεκτικός. Νομίζω ότι είμαι από τους ανθρώπους που δεν πάνε να προκαλέσουν. Προσπαθώ να βρω την ισορροπία για να ζήσω κι εγώ, αλλά και να ζήσουν οι άλλοι. Με ενόχλησαν οι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν, γιατί δεν ήταν παπαρατσικές.

Όταν κάποιος σηκώνει ένα κινητό και το στέλνει σε site για χρήματα ή κάποιο μαγαζί δίνει υλικό για διαφήμιση, όλο αυτό ακούγεται -συγγνώμη για τη λέξη- ανήθικο. Γιατί πρέπει να μπω στη διαδικασία να απαντάω; Η προσωπική ζωή του καθενός δεν έχει να κάνει με το αν θα την ανακοινώσω σε εσάς, έχει να κάνει με το τι σκέφτομαι και τι αισθάνομαι εγώ και ο άνθρωπος που είναι δίπλα μου. Δεν βοηθούν οι επιβεβαιώσεις, οι διαψεύσεις και οι ανακοινώσεις».