Αλέξης Σταμάτης: Το αντίο της συζύγου του με το δικό του ποίημα «Υστερόγραφο στο φως»

Η ηθοποιός Εύα Σιμάτου θέλησε να πει το δικό της αντίο στον αγαπημένο της σύζυγο, Αλέξη Σταμάτη που έφυγε από τη ζωή, αφιερώνοντάς του το ποίημα «Υστερόγραφο στο Φως», το οποίο ο ίδιος έγραψε.

Η ίδια μοιράστηκε στο Facebook μια φωτογραφία του αγαπημένου της με τον οποίο συμπορεύτηκαν για πολλά χρόνια και έγραψε τους στίχους που ο ίδιος λάτρεψε. «Αν έφτασες ως εδώ, περπάτησες επάνω μου. Γράφω επειδή υπάρχει χώρος ανάμεσα σε δύο εκλάμψεις - και θέλησα να σταθώ εκεί.

Σε ευχαριστώ που άντεξες τη διάρκεια και δεν έφυγες όταν άρχισε να πονά. Ποτέ δεν μίλησα με τον Θεό. Ίσως επειδή η γλώσσα μου είχε ήδη χρησιμοποιηθεί σε άλλα στόματα. Αλλά τον ένιωσα. Ως παύση που δεν μου ανήκε. Η ποίηση δεν αλλάζει τον κόσμο. Αλλάζει την ταχύτητα με την οποία σε διαπερνά. Και τότε, κάποιες νύχτες, μπορείς να αναπνέεις χωρίς εξήγηση.

Αυτό το βιβλίο απλώς διατηρεί το σχήμα ενός σώματος που δεν πρόλαβε να γείρει σε άλλο σώμα. Αν βρίσκεσαι εκεί, σε κάποιο άλλο γεωγραφικό σημείο, σε μια σχέση χωρίς ονόματα - κράτα αυτό: Η φωνή που δεν ζητά να ακουστεί είναι αυτή που παραμένει. Όχι γιατί είναι δυνατή. Αλλά γιατί δεν υπάρχει πουθενά αλλού να πάει».