Αλεσάντρο Μπιάνκο: Ένα παιδί από το Τορίνο που μεγάλωσε στη Φλωρεντία ψάχνει την «Ιθάκη» του

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να «ντύσει» στα ασπρόμαυρα στον Αλεσάντρο Μπιάνκο, έναν μέσο με χαρακτήρα ηγέτη και πορεία γεμάτη τολμηρές επιλογές. Η διαδρομή του, από τα πρώτα του χρόνια στο Τορίνο μέχρι τον πρώτο τελικό του Conference League με τη Φιορεντίνα, δείχνει έναν παίκτη που δεν διστάζει να πάρει ρίσκα για να ακολουθήσει το ένστικτό του.

Η πρώτη του μεγάλη απόφαση δεν είχε να κάνει με το ποδόσφαιρο, αλλά με την ποδηλασία. Ως παιδί, ο Μπιάνκο έδειξε ξεχωριστό ταλέντο στο συγκεκριμένο άθλημα, αλλά μια επίσκεψη σε μια σχολή ποδοσφαίρου, μαζί με τον ξάδερφό του, στάθηκε αρκετή για να τον κάνει να εγκαταλείψει τις ρόδες για το χορτάρι. Ήταν μια καθοριστική στιγμή που τον οδήγησε, σε ηλικία επτά ετών, στην ακαδημία της Τορίνο.

Εκεί παρέμεινε για επτά ολόκληρα χρόνια, εξελισσόμενος ποδοσφαιρικά. Ωστόσο, όταν ήρθε η ώρα να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο με την Κ15, ο Μπιάνκο έκανε μια κίνηση που σόκαρε τους πάντες: αρνήθηκε την προσφορά της ιστορικής Τορίνο και μεταγράφηκε σε έναν ερασιτεχνικό σύλλογο, την Τσιζόλα. Πίσω από αυτή την επιλογή, σύμφωνα με τον ίδιο τον παίκτη, κρύβεται η αγάπη του για τη Γιουβέντους, καθώς δεν ήθελε να φορέσει τα χρώματα της μισητής αντιπάλου.

Η μετακόμιση στη Γλωρεντία: Τα πρότυπα και οι φιλοδοξίες

Η τολμηρή του κίνηση αποδείχθηκε σωστή, καθώς η Τσιζόλα του έδωσε την ευκαιρία να διακριθεί και να τραβήξει το βλέμμα της Φιορεντίνα. Οι «βιόλα» τον απέκτησαν αρχικά ως δανεικό και στη συνέχεια τον αγόρασαν οριστικά. Εκεί, ο Μπιάνκο καθιερώθηκε ως αρχηγός και ηγέτης της ομάδας Primavera, κατακτώντας τρία διαδοχικά Κύπελλα και ένα Σούπερ Καπ. Σημαντικότερη στιγμή του με την ομάδα νέων ήταν το γκολ που σημείωσε εναντίον της αγαπημένης του Γιουβέντους, μπροστά στα μάτια του Τσέζαρε Πραντέλι.

Αγωνιστικά, ο Μπιάνκο έχει παίξει ως «οκτάρι» και «εξάρι». Πρότυπό του είναι ο μέσος της Ίντερ, Νικολό Μπαρέλα, καθώς όπως έχει δηλώσει, αρκετοί τους συγκρίνουν λόγω του τρόπου παιχνιδιού τους. Ωστόσο, ο κορυφαίος παίκτης για εκείνον είναι ο Κέβιν Ντε Μπρόινε, τονίζοντας την αποφασιστικότητα του Βέλγου, ένα χαρακτηριστικό που θέλει να αποκτήσει και ο ίδιος.

ΑΠΕ ΜΠΕ

Η εμπειρία της Μόντσα και ο δρόμος προς τη Θεσσαλονίκη

Παρά τις εμφανίσεις του με την πρώτη ομάδα της Φιορεντίνα, ο Μπιάνκο δεν κατάφερε να βρει σταθερό ρόλο. Ο δρόμος του προς την καθιέρωση βρήκε χρόνο συμμετοχής στη Μόντσα, όπου αγωνίστηκε ως δανεικός την προηγούμενη σεζόν. Η χρονιά του στη Serie A ήταν γεμάτη, μετρώντας 35 συμμετοχές και πετυχαίνοντας ένα γκολ.

Στη Μόντσα βρέθηκε υπό τις οδηγίες του Αλέσαντρο Νέστα, ενός προπονητή που έχει μόνο καλά λόγια να πει για εκείνον, χαρακτηρίζοντάς τον «πολύ έξυπνο παιδί».

Ο δανεισμός του στον ΠΑΟΚ, με οψιόν αγοράς, αποτελεί το επόμενο βήμα. Ο «δικέφαλος του βορρά» αποκτά έναν παίκτη μόλις 23 ετών, ο οποίος κουβαλά στις αποσκευές του την εμπειρία των ιταλικών ακαδημιών και τη διάθεση να αποδείξει την αξία του.