Αλεξάνδρα Τσόλκα: «Τα πρωινά είναι ένα κουρασμένο προϊόν» – Τι είπε για Σκορδά και Καραβάτου

Συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@Star» παραχώρησε η Αλεξάνδρα Τσόλκα, σχολιάζοντας τη σημερινή εικόνα της ελληνικής τηλεόρασης, τις πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές, αλλά και τις πρόσφατες τηλεοπτικές εξελίξεις.

Η δημοσιογράφος υποστήριξε πως το τηλεοπτικό τοπίο χρειάζεται ανανέωση, εκφράζοντας την άποψη ότι το κοινό έχει αλλάξει συνήθειες και στρέφεται πλέον σε άλλες μορφές ενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

«Τα πρωινά είναι ένα κουρασμένο προϊόν»

Η Αλεξάνδρα Τσόλκα στάθηκε ιδιαίτερα στις πρωινές εκπομπές, εκτιμώντας ότι το συγκεκριμένο τηλεοπτικό είδος έχει εξαντλήσει τα περιθώριά του.

«Τα πρωινά είναι ένα κουρασμένο προϊόν. Δεν μπορεί οι εκπομπές αυτές να είναι τόσο αυτοαναφορικές. Ο κόσμος έχει γυρίσει την πλάτη του στην τηλεόραση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι είπε για τη Φαίη Σκορδά και τη Σίσσυ Χρηστίδου

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις εξελίξεις στον χώρο της τηλεόρασης, σχολιάζοντας τόσο τη Φαίη Σκορδά όσο και τη Σίσσυ Χρηστίδου.

«Περίμενα το τέλος της Φαίης Σκορδά ενστικτωδώς και από κινήσεις που έβλεπα. Στην τηλεόραση δεν κυκλοφορούν λεφτά, η διαφήμιση έχει πάει στο διαδίκτυο», είπε αρχικά.

Για τη Σίσσυ Χρηστίδου σημείωσε πως: «Η εκπομπή της είναι ένα ευέλικτο σχήμα που επικοινωνεί με τον κόσμο και ταιριάζει στο προφίλ του Mega».

Η κριτική στην Κατερίνα Καραβάτου

Η δημοσιογράφος δεν έκρυψε την άποψή της και για το φινάλε της εκπομπής της Κατερίνας Καραβάτου, ασκώντας έντονη κριτική.

«Ήταν τόσο ασαφές και φλύαρο αυτό που είπε η Κατερίνα Καραβάτου και δεν το κατάλαβα. Καταλαβαίνω ότι ήταν πρόβα για την ΕΡΤ. Δεν έχω δει πιο αμήχανο κλείσιμο, δεν έχω δει πιο αδιάφορους συμπαρουσιαστές από αυτούς της Καραβάτου. Ήταν αμήχανο και για τους θεατές», ανέφερε.