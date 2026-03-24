Αλεξανδρής για δολοφονία Κλεομένη: «Ο δολοφόνος δεν πήγε στο νοσοκομείο, αλλά σε σύνδεσμο του Άρη»

Ο δικηγόρος της οικογένειας του αδικοχαμένου Κλεομένη, Νίκος Αλεξανδρής, έφερε στο φως ευρήματα που σύμφωνα με τον ίδιο, προκύπτουν από την έρευνα, και δίνουν νέα διάσταση στην δολοφονία του 20χρονου.

Ο δικηγόρος μίλησε στην ραδιοφωνική εκπομπή του Κυριάκου Κυριάκου στο «Ράδιο Θεσσαλονίκη», δίνοντας έμφαση στο μαχαίρι το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τον φόνο, λέγοντας πρόκειται για μαχαίρι με λάμα περίπου 12 εκατοστών, οδοντωτό, το οποίο – σύμφωνα με την εκτίμησή του – παραπέμπει σε «μαχαίρι τύπου δύτη». Ο ίδιος θεωρεί πως από μόνο του το στοιχείο αυτό αποτελεί αποτελεί ένδειξη προετοιμασίας, ενώ συνέχισε σχολιάζοντας το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος δεν πήγε σε νοσοκομείο, αλλά όπως ανέφερε, κατευθύνθηκε σε σύνδεσμο οπαδών.

Ο Νίκος Αλεξανδρής τόνισε πως τα παραπάνω είναι θέματα που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψιν καθώς αφορούν τη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ δήλωσε πως εκτιμά ότι θα προκύψουν επιπλέον στοιχεία κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, πεπεισμένος ότι η υπόθεση θα διαλευκανθεί.

Ο Νίκος Αλεξανδρής ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Ξέρετε, δεν έχει επικοινωνηθεί ότι αυτό το μαχαίρι ο δράστης το πέταξε. Αν δεν ήταν φονικό όπλο, γιατί να το πετάξει; Εάν ήταν αυτοάμυνα, γιατί να τρέξει σε έναν σύνδεσμο;

Εγώ αν με χτυπήσει κάποιος, και φαντάζομαι και εσείς, το πρώτο που θα κάνω είναι να πάω σε ένα νοσοκομείο να μου περιποιηθούν τις πληγές και το δεύτερο να επικοινωνήσω με την αστυνομία και να πω 10 άνθρωποι ή ο άνθρωπος ή ένας άνθρωπος με χτύπησε. Αυτός έκανε κάτι διαφορετικό.

Οργανώθηκε σχέδιο διαφυγής του, για να πάει σε έναν σύνδεσμο, τον γνωστό σύνδεσμο των οπαδών του Άρη, και δεν πήγε ποτέ σε νοσοκομείο.

Και ερωτώ: αυτή η συμπεριφορά είναι ανθρώπου ο οποίος δέχθηκε επίθεση ή συμπεριφορά ενός ανθρώπου ο οποίος θέλει να κρύψει πράγματα;»