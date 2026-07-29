Αλέξανδρος Εξάρχου: Βασικός στόχος η λειτουργική κερδοφορία 600-700 εκατ. ευρώ μέχρι το 2031

O χειμώνας θα είναι δύσκολος και ενεργειακά και σε επίπεδο πληθωρισμού εκτίμησε ο διευθύνων σύμβουλος της AKTOR κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, ερωτώμενος σχετικά με τις εξελίξεις για το φυσικό αέριο. Όπως εκτίμησε, εάν δεν υπάρξει κάποια θεαματική γεωπολιτική εξέλιξη, το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο θα αποτελέσουν τις βασικές εστίες νέων πληθωριστικών πιέσεων στην Ευρώπη, με την ενεργειακή επιβάρυνση να μεταφέρεται σταδιακά στο κόστος παραγωγής, στα επιτόκια και στη δυνατότητα των επιχειρήσεων να αντλήσουν κεφάλαια.

Αναφερόμενος στο θέμα του επιτοκίου (7,87%) του ομολόγου με το οποίο άντλησε ο Aktor 300 εκατ. ευρώ, δήλωσε ότι εάν έβγαιναν στις αγορές αργότερα, το επιτόκιο θα ήταν μεγαλύτερο.

Οι προτεραιότητες του ομίλου

Άμεση προτεραιότητα του ομίλου αποτελεί η ολοκλήρωση των συμφωνιών με την Motor Oil για την εξαγορά της Ηλέκτωρ και της Θαλής, καθώς και ενός ακόμη μεγάλου επενδυτικού project.

Νομοτέλεια η δημιουργία ενός Ευρωομολόγου

Στο ίδιο πλαίσιο, έθεσε εκ νέου στο τραπέζι την ανάγκη έκδοσης ευρωομολόγου ή δημιουργίας ενός κοινού χρηματοδοτικού εργαλείου στα πρότυπα του Ταμείου Ανάκαμψης, προκειμένου τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να εξασφαλίσουν φυσικό αέριο σε προσιτότερες τιμές και να αναπληρώσουν τα αποθέματά τους. Για τον ίδιο, ένα νέο RRF και ένα ευρωομόλογο αποτελούν ουσιαστικά διαφορετικές εκδοχές της ίδιας απάντησης: της κοινής ευρωπαϊκής χρηματοδότησης απέναντι σε μια κρίση που δεν περιορίζεται στα εθνικά σύνορα

Tι αναφέρει ο όμιλος για τις χθεσινές πιέσεις στη μετοχή (-11%)

Η εταιρεία θεωρεί ότι η χθεσινή έντονα πτωτική εικόνα αποτελεί μία αρνητική τεχνική συγκυρία και ότι η μετοχή στα επίπεδα αυτά είναι μία επενδυτική ευκαιρία. Η τρέχουσα εικόνα της μετοχής φαίνεται να επηρεάζεται κυρίως από τεχνικούς παράγοντες που σχετίζονται με τη συναλλαγή και όχι από τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της εταιρίας. Καθώς οι βραχυπρόθεσμες αυτές πιέσεις σταδιακά απορροφώνται από την αγορά, η αποτίμηση της ΑΚΤΟΡ έχει σημαντικά περιθώρια σύγκλισης προς τα επίπεδα των ευρωπαϊκών ομοειδών εταιρειών.

Με βάση τα παραπάνω, «η σημερινή αποτίμηση της ΑΚΤΟΡ δεν φαίνεται να αντανακλά ούτε την ποιότητα του ισολογισμού της, ούτε τις προοπτικές κερδοφορίας της, ούτε το αναπτυξιακό της προφίλ. Αντιθέτως, δημιουργεί μία από τις πλέον ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες στον ευρωπαϊκό κλάδο των υποδομών».

Επενδυτική ευκαιρία η μετοχή

Η σημαντική αύξηση του free float της ΑΚΤΟΡ, μετά την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που υπερέβη το 30% του προϋφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου, σε συνδυασμό με τη δομή της συναλλαγής (ουσιαστικά ένα re-IPO), δημιουργεί μια μοναδική δυναμική για τη μετοχή. Η παρουσία βραχυπρόθεσμων και event-driven επενδυτών είναι αναμενόμενο να οδηγήσει σε τεχνικές πιέσεις κατά τις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης, χωρίς αυτές να αντανακλούν τα θεμελιώδη μεγέθη ή τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της εταιρείας.

Στόχος EBITDA ύψους 600-700 εκατ. ευρώ έως το 2031

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο Euronext Athens, με αφορμή τη διαπραγμάτευση των νέων μετοχών, τόνισε ότι σήμερα ο Όμιλος AKTOR γράφει μία νέα σελίδα στην ιστορία του, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μεγάλη ημέρα τόσο για την εταιρεία όσο και για τον ίδιο προσωπικά, καθώς υλοποιείται το όραμά της διοίκησης για έναν μεγάλο, εξωστρεφή και δυναμικά αναπτυσσόμενο Όμιλο.

Ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι σήμερα ο Όμιλος είναι μία εταιρεία που έχει στο ταμείο της €1,3 δισ., χαμηλό δείκτη δανεισμού προς EBITDA (net leverage) 1,6x, ο οποίος θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια της επενδυτικής περιόδου και EBITDA ύψους €207 εκατ. (pro forma), τα οποία στόχος είναι να αυξηθούν σε 600 - 700 εκατ. ευρώ έως το 2031. Επίσης, υπογράμμισε ότι ο στόχος της ΑΜΚ για προσέλκυση διεθνών μετόχων που βλέπουν την μακροπρόθεσμη αξία στη μετοχή, στέφθηκε με

επιτυχία.