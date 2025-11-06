Αλέξανδρος Εξάρχου: «Οι επόμενες 36 ώρες είναι κρίσιμες –Η Ελλάδα αποκτά κομβικό ρόλο στην ενέργεια»

Με ξεκάθαρα μηνύματα και αιχμές για το νέο ενεργειακό τοπίο μίλησε ο πρόεδρος και CEO του Ομίλου Εταιρειών AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου , στο OT Forum «Η Επιχείρηση του Μέλλοντος», αναφερόμενος στο μεγάλο deal με τη ΔΕΠΑ αλλά και στον στρατηγικό μετασχηματισμό του ομίλου.

Ο κ. Εξάρχου αποκάλυψε ότι μέχρι αύριο το απόγευμα (απόγευμα Παρασκευής 7/11) αναμένονται ανακοινώσεις για τη συμφωνία, χαρακτηρίζοντας τις επόμενες 36 ώρες «κρίσιμες» για τη διαμόρφωση του ενεργειακού μέλλοντος της χώρας.

«Είναι προφανές ότι έχουμε μια ευκαιρία σε κάτι πολύ σημαντικό, όπως η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας στην ενέργεια. Ο τουρκικός αγωγός δεν θα έχει πλέον μεγάλο ενδιαφέρον στην περιοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης ήταν εξαιρετικά γρήγορα.

Παράλληλα, εξήρε τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι «η Ελλάδα θα αποκτήσει ξεχωριστή σημασία στην Ευρώπη και στον κόσμο», καθώς θα αποτελέσει το σημείο μέσω του οποίου το αμερικανικό φυσικό αέριο θα διοχετεύεται ευρύτερα στην ευρωπαϊκή αγορά. Μάλιστα ο κ. Εξάρχου σημείωσε με νόημα πως «για να στηθεί αυτό που επιχειρούμε να στήσουμε με τη ΔΕΠΑ θα χρειαστεί να γίνουν συμφωνίες. Για να γίνουν αυτά σημαίνει ότι κάποιοι εμπιστεύονται την Ελλάδα. Τα στοιχεία για να μπορούν να γίνουν τέτοιες συμφωνίες και άλλες, σημαίνει ότι ως Ελληνες μπορούμε να τα καταφέρουμε»

Σε ερώτηση για τη θυγατρική ενέργειας και το ενδεχόμενο εισαγωγής της στο Χρηματιστήριο, απάντησε: «Αν όλα εξελιχθούν όπως προβλέπουμε, θα εξετάσουμε και αυτό το ενδεχόμενο».

«Το μεγαλύτερο ενεργειακό στοίχημα – Υπερβαίνει τις προβλέψεις για το 2025»

Αναφερόμενος στον μετασχηματισμό του Ομίλου AKTOR , ο κ. Εξάρχου έκανε λόγο για ανάγκη διαφοροποιημένου EBITDA και στάθηκε σε δύο κρίσιμες ευκαιρίες: την ΕΛΛΑΚΤΩΡ και το τρέχον ενεργειακό deal. «Η καλύτερη ευκαιρία που είχαμε στην ενέργεια είναι αυτή που ήρθε τώρα. Το μέγεθος της συμφωνίας μπορεί να υπερβεί όσα είχαμε προβλέψει για το 2025», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Οι κατασκευές σε φάση αναπροσαρμογής»

Για τον κλάδο των κατασκευών, σημείωσε ότι υπάρχει διακύμανση στη δυνατότητα του Δημοσίου να δημοπρατεί έργα, τονίζοντας πως, παρά τα ιστορικά υψηλά ανεκτέλεστα, χρειάζεται προετοιμασία για αλλαγή των δεδομένων. Αναφερόμενος στην INTRAKAT, ο επικεφαλής της AKTOR επεσήμανε ότι «οι ευκαιρίες δεν έρχονται πάντα»: «Είμαστε εδώ για να εκμεταλλευτούμε τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που δίνονται στην Ελλάδα. Δεν είναι δεδομένες – πρέπει να τις διεκδικούμε».

«Η CrediaBank δείχνει τον δρόμο της εξυγίανσης»

Για την Credia Bank ο κ. Εξάρχου χαρακτήρισε τη συγχώνευση και εξυγίανση των δύο τραπεζών «παράδειγμα επιτυχίας», τονίζοντας ότι αποτελεί αντανάκλαση της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. «Δεν έχουμε πρόβλημα να επενδύσουμε σε κάτι που φαίνεται προβληματικό, αρκεί να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για εξυγίανση», είπε, προσθέτοντας πως οι επενδυτικές κινήσεις του ομίλου είναι προσεκτικές και στρατηγικές.

Αναφερόμενος στην Prodea, σημείωσε ότι ο όμιλος δεν διστάζει να πάρει δύσκολες αποφάσεις όταν πρόκειται να προστατεύσει τον υγιή ισολογισμό του.



«Το ελληνικό θαύμα έγινε μέσα στην κρίση»

Κάνοντας μια αναδρομή στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, ο Αλέξανδρος Εξάρχου μίλησε για τη θεαματική μεταμόρφωση της χώρας: «Αν συγκρίνει κανείς το 2015 ή το 2018 με σήμερα, θα δει ότι το ελληνικό θαύμα συνέβη σε μια περίοδο που η χώρα ουσιαστικά πτώχευσε. Είναι ένα πρωτοφανές challenge». Όπως είπε, οι ξένοι επενδυτές δεν περιορίζονται πλέον στο να εκφράζουν ενδιαφέρον, αλλά τοποθετούν κεφάλαια στην Ελλάδα: «Οι ξένοι όχι μόνο έρχονται, αλλά βάζουν και χρήματα. Έχουμε πετύχει θεαματικά πράγματα τα τελευταία πέντε με έξι χρόνια».

