Αλέξανδρος Λογοθέτης: Αποκάλυψε τον χωρισμό του με την Ευσταθία Τσαπαρέλη «Με έκανε καλύτερο άνθρωπο»

Ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και η Ευσταθία Τσαπαρέλη δεν είναι πια ζευγάρι, όπως αποκάλυψε ο ίδιος στην εκπομπή του Ρένου Χαραλαμπίδη, ενώ παραδέχθηκε ότι είναι η γυναίκα της ζωής του.

«Εμείς περάσαμε πολλά, 40 κύματα μέχρι να πάρουμε την απόφαση. Αλλά κυρίως το κάναμε και για τη δική μας ηρεμία της ψυχής και για το παιδί μας. Να μην βλέπει δύο ανθρώπους που σιγά σιγά θα λιώνουν. Νομίζω ότι ο μοναδικός άνθρωπος στη ζωή μου που ένιωσα ότι αυτή είναι, ήταν η Ευσταθία» είπε εξηγώντας ότι είναι η μόνη που θα μπορούσε να είναι η μητέρα του παιδιού του.

Και συνέχισε: «Αφού αγαπιόμαστε πολύ μωρέ με την Ευσταθία. Είναι ο άνθρωπός μου, είναι η γυναίκα της ζωής μου, είναι η γυναίκα που με έκανε καλύτερο άνθρωπο εμένα, καλύτερο άντρα. Και ακόμα συνεχίζει να με κάνει και εγώ με τον τρόπο μου να τη βοηθάω σε άλλα κομμάτια της. Αλλά δεν είμαστε πια μαζί, δεν μένουμε πια μαζί με αυτή την έννοια του ζευγαριού».

Το ενδεχόμενο να προχωρήσουν τη ζωή τους: «Ποτέ δεν είναι εύκολο γιατί υπάρχει ένας δεσμός. Αλλά όταν υπάρξει μια πιο βαθιά συνειδητοποίηση και αποδοχή για την απόφαση και σεβασμός γι’ αυτό το δημιούργημα που έχουμε φτιάξει, τότε μπορείς να προχωρήσεις».

Ενώ εξήγησε ότι είναι σε ισορροπημένη φάση: «Εγώ είμαι σε αυτή τη φάση τώρα. Και νομίζω και η Ευσταθία. Είμαστε πολύ καλά σε αυτό».