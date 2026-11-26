Για τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στον χώρο της κωμωδίας, τα όρια του χιούμορ και τον τρόπο με τον οποίο καλούνται σήμερα να εκφραστούν οι δημιουργοί μίλησε ο Αλέξανδρος Ρήγας.

Ο γνωστός σκηνοθέτης και σεναριογράφος βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου στο πλατό της εκπομπής «Κοινωνία ώρα Mega», με αφορμή την αυριανή πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Τα καλά παιδιά δεν μιλάνε, Λόλα».

Αναφερόμενος στο politically correct και στον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει τη δουλειά του, υπογράμμισε την ανάγκη κάθε δημιουργού να παρακολουθεί τις αλλαγές που συντελούνται στην κοινωνία.

«Ως δημιουργός οφείλω να αφουγκράζομαι αυτό που γίνεται, γενικότερα. Δεν είναι προσωπική ανάγκη μόνο. Γιατί αυτό ξεφεύγει από τα όρια του θεατρικού λόγου και γίνεται μια ζύμωση στο πώς μπορούμε πια να εκφραζόμαστε…», ανέφερε αρχικά.

«Σίγουρα όταν έρχεται το καινούριο να αντιπαρατεθεί με έναν παλιό κόσμο, θα φτάσει και σε κάποιες ακρότητες ενδεχομένως. Όταν καταλαγιάσουν τα πράγματα, η ιστορία θα έρθει να δικαιώσει, ακόμα και κάποιες ακρότητες, αλλά θα βρει το δρόμο.

Αυτό που μας έβαλε το politically correct στη ζωή μας ήταν η ανάγκη να προστατευτούν κάποιοι άνθρωποι που με την παλιά λογική μπορεί και να πληγώνονταν. Η παλιά λογική, μέσα από τον κόσμο της σάτιρας, της κωμωδίας και γενικότερα της έκφρασης ήταν λίγο γενικά πιο ακραία, οριακά δεικτική, προσβλητική μερικές φορές», πρόσθεσε.

«Εμείς οι ίδιοι οι συγγραφείς αυτολογοκρινόμαστε»

Κάνοντας μια σύγκριση ανάμεσα στη σημερινή τηλεόραση και εκείνη των προηγούμενων δεκαετιών, ο Αλέξανδρος Ρήγας στάθηκε στις διαφορές που εντοπίζει μεταξύ των δραματικών σειρών και της κωμωδίας, αλλά και στα οικονομικά δεδομένα των τηλεοπτικών παραγωγών.

«Θεωρώ στον τομέα της μυθοπλασίας εν γένει δεν έχουν αλλάξει δραματικά κάποια πράγματα. Θέλω να πω, ειδικά οι δραματικές σειρές, οι κοινωνικές σειρές ακολουθούν μια πορεία όπως και τα παλιότερα χρόνια. Ίσως τα οικονομικά μεγέθη έχουν αλλάξει. Ίσως δεν γίνονται πια τόσες πολλές υπερπαραγωγές όπως στα χρόνια του ’90 ή των πρώτων χρόνων της καινούργιας χιλιετίας. Στην κωμωδία έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα», σημείωσε.

Ο ίδιος επισήμανε ότι οι περιορισμοί στο χιούμορ δεν προέρχονται απαραίτητα από εξωτερικές παρεμβάσεις, αλλά και από τους ίδιους τους συγγραφείς.

«Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα πάντα μέσα από αυτό που συζητούσαμε πριν. Ότι πλέον τα πράγματα είναι πιο ελεγχόμενα και όχι απαραίτητα από τους άλλους, αλλά και εμείς οι ίδιοι οι συγγραφείς αυτολογοκρινόμαστε, να το πω έτσι. Οπότε αυτό δημιουργεί ένα χιούμορ, θα τολμούσα να πω, λίγο πιο αποστειρωμένο, ίσως λίγο πιο κλινικό και σίγουρα όχι με την ελευθερία που είχαμε οι συγγραφείς των πρώτων χρόνων».

Ο νεοσυντηρητισμός και τα όρια της έκφρασης

Ο Αλέξανδρος Ρήγας έκανε λόγο και για έναν νεοσυντηρητισμό που, κατά την εκτίμησή του, περιορίζει τη συγγραφική ελευθερία, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι το χιούμορ των προηγούμενων δεκαετιών μπορούσε να πληγώσει μια μερίδα του κοινού.

«Θεωρώ ότι ίσως υπάρχει ένας, ένας, ένας νεό-συντηρητισμός εν πάση περιπτώσει όσον αφορά τον τρόπο της έκφρασης, οπότε αυτό περιορίζει τα πράγματα και ίσως έχει μια, αυτό που λέμε, έχει επέλθει μια συγγραφική αφαίμαξη.

Δεν είναι τόσο εύκολο πια να εκφραστείς, αλλά είπαμε και αυτό είναι η υπο αίρεση που λέμε, γιατί με τον τρόπο που εκφραζόμασταν εμείς οι παλιότεροι ίσως να ήταν χαριτωμένο για μεγάλο μέρος του κοινού, αλλά μπορεί και ενδεχομένως να πλήγωνε και πολλούς ανθρώπους», κατέληξε.