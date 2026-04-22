Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Μέναμε μεσοτοιχία με τον Ρωχάμη, είδα τον τελικό του ’87 στο σπίτι του»

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας ήταν καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε για την οικογενειακή σχέση που είχε με τον Ρωχάμη, για την περίοδο που έκανε… διασπορά του Covid, για το ότι όλοι πιστεύουν πως δεν έχει ποτέ ανάγκη για τίποτα, αλλά και για ότι θέλει να πλένει το αυτοκίνητό του δυο φορές την εβδομάδα!

«Δύο φορές την εβδομάδα το πλένω μέσα έξω, πιο συχνά από μένα! Είμαι ένα καλό παιδί, νοικοκύρης που λέω το αμάξι μου πρέπει να πλυθεί. Έλεγε το παιδί ο μετεωρολόγος με το κοστούμι το γκρι σαν ελεγκτής στο λεωφορείο, θα ρίξει λάσπη. Όχι, θα πάω να το πλύνω. Δεν μου έχουν κάνει ποτέ καλύτερη τιμή, ούτε ένα ευρώ. Έτοιμο είναι 14 ευρώ, είναι μεγάλο το αμάξι. Πω πω σκέφτομαι από κάτω τα σχόλια. Κονόμησες! Έχεις φίλη τη Νέγκα και έχεις μεγάλο αμάξι. Καραγκιόζη».

Η διασπορά του Covid

«Τότε με τον Covid, θυμάμαι την εκπομπή «Η δίκη της Δευτέρας» που ξεκινάει ο Θωμαΐδης και λέει: Κυρίες και κύριοι καλησπέρα, για ποιον λόγο δεν αφήνει τον κόσμο να πάει στα γήπεδα και ο κύριος Τσουβέλας έχει στο θέατρο Γης 4.000 άτομα και δείχνει πλάνα από μένα και ξαφνικά έχω κάμερες κάτω από το ραδιόφωνο ότι διέσπειρα τον ιό στη Θεσσαλονίκη. Ήταν άβολο τότε γιατί ψεκάζαμε και σακούλες. Λέω κάτι έκανα, τελείωσα. Πετροβολήστε τον. Δεν έχεις ανάγκες μετά».

«Μου λένε: Εσύ δεν έχεις ανάγκη»

«Μπορώ να πάω σε ψυχολόγο και να μου πει, εσύ δεν έχεις ανάγκη, μα νιώθω άσχημα. Άσε 60 ευρώ συν ΦΠΑ και φύγε, εσύ δεν έχεις ανάγκη! Μου το λένε όλοι. Α εσύ είσαι θηρίο, είσαι βουνό, εσύ δεν έχεις ανάγκη. Από το σχολείο, ήμουν καλύτερος μαθητής, φαινόταν ότι εγώ μπορεί να σπουδάσω, να κάνω κάτι και μου έλεγε ο πατέρας μου: α εσύ δεν έχεις ανάγκη, τον αδερφό σου πρέπει να γράψουμε στο φροντιστήριο, την Αριάννα την αδερφή σου να δούμε, εσύ δεν έχεις ανάγκη! Ήταν πάντα το εσύ δεν έχεις ανάγκη!

Όταν έρχονται να μου ζητήσουν βοήθεια, τους απαντώ κι εγώ πια με το: εσύ δεν έχεις ανάγκη και φεύγω. Όταν έρθει κάποιος για δανεικά θα σου πει: σε θέλω λίγο. Δεν είναι για κάτι θετικό για σένα. Και το ξεκινάει, τύπου, ξέρω εγώ, δεν εγκρίθηκε το fuel pass γιατί έχω diesel, γιατί ξέρω εγώ έχω leasing. Άσε, ξέρεις τι έπαθα στο εξοχικό; Μπήκε νερό μέσα και φούσκωσαν οι τοίχοι, καταστράφηκα πάνω που ανέβαινα. Σου χρωστάει κι άλλα. Και μετά έρχεται το μπουγιουρντί. Νομίζω ότι τη δική σου ψυχή τροφοδοτείς, όταν βοηθάς, κυρίως έχει να κάνει με αυτή την ανάγκη. Για να έρθει σε μένα κάποιος για βοήθεια, ίσως το έχει κάνει και με άλλους αυτό. Δεν είμαι εγώ η πρώτη πίστα».

«Με κυνηγάει η επικινδυνότητα»

«Πήγα στη Μάνη και με πήρε ένας που λέει, βλέπω όλα τα βίντεό σου, θα έρθεις εδώ για φωτογραφία. Και ανέβηκα στο σπίτι, είχε φωτογραφία με τα παιδιά, πίσω η σημαία ήταν με δύο όπλα. Με κέρασε λάδι, μου έκανε τσουχτή αυτά τα μακαρόνια με το βούτυρο που κάνει η αρτηρία βρε καλώς το, βρε καλώς το κι εγώ τα ’φαγα! Στο χωριό φωτογραφήθηκα με κάποιον, ο οποίος μετά από δύο μέρες διέπραξε δολοφονία. Είμαι ένα παιδί που που με κυνηγάει αυτή η επικινδυνότητα από ηλικία 6-7 ετών!

Μέναμε στο Περιστέρι, στην οδό Λυκοσούρας 38. Στο Λυκοσούρας 40 ήταν ένα ζευγάρι ο κύριος Βαγγέλης και η Σόφη, οι οποίοι μας βοηθούσαν. Είχαν δει τον πατέρα μου φτωχό, οικοδόμο πριν γίνει παπάς, μας έφερναν κρέατα, με άφηνε η μητέρα μου με τη Σόφη. Μια μέρα ήρθε ένα περιπολικό και πήρε τον κύριο Βαγγέλη. Ο κύριος Βαγγέλης ήταν ο Ρωχάμης. Μέναμε μεσοτοιχία και με άφηνε η οικογένειά μου με τον Βαγγέλη Ρωχάμη και τη Σόφη! Τον τελικό του ’87 τον έχω δει έξι χρόνων με τον Ρωχάμη και τη Σόφη. Μετά εμείς μάθαμε ότι αυτός ήταν ο Ρωχάμης. Τι καλός άνθρωπος, έλεγε ο πατέρας μου ο κυρ Βαγγέλης. Μας λυπήθηκε. Είδες που υπάρχουν καλοί άνθρωποι;»