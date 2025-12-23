Αλεξανδρούπολη: Προφυλακιστέα για ανθρωποκτονία δια παραλείψεως η μητέρα του 3χρονου

Η μητέρα του τρίχρονου παιδιού στην Αλεξανδρούπολη, που πέθανε από καρδιακή ανακοπή λόγω ασιτίας, κρίθηκε προφυλακιστέα για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας δια παραλείψεως με ενδεχόμενο δόλο, με ομόφωνη απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο της κατηγορουμένης, Μαρία Βρετοπούλου, η μητέρα αρνήθηκε τις κατηγορίες κατά την απολογία της. Ισχυρίστηκε ότι το παιδί, το οποίο βρέθηκε νεκρό, είχε φάει το προηγούμενο βράδυ και ήταν σε καλή κατάσταση. Ανέφερε πως το παιδί παρουσίαζε από τον Ιούλιο προβλήματα με την ψυχική του υγεία, τα οποία τον Νοέμβριο επικεντρώθηκαν στη διατροφή και την άρνηση κατανάλωσης των απαραίτητων θερμίδων για την ηλικία του. Η ίδια ισχυρίζεται πως είχε προσπαθήσει να το βοηθήσει, χωρίς ωστόσο να καταφέρει κάτι ουσιαστικό.

Η συνήγορος υπεράσπισης διευκρίνισε ότι η κατηγορούμενη βρίσκεται σε διάσταση με τον σύζυγό της, ο οποίος είναι Τούρκος υπήκοος και ζει στην Τουρκία. Η ίδια δήλωσε ότι είναι κρατούμενη, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα. Η οικογένεια έχει τρία παιδιά, το τρίχρονο που έχασε τη ζωή του και δίδυμα ηλικίας 2,5 ετών. Η δικηγόρος ανέφερε ότι οι συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας ήταν καλές, με την μητέρα να εργάζεται σε κατάστημα της πόλης και τα παιδιά να ζουν μαζί με τους γονείς της.

Η μητέρα του παιδιού θα παραμείνει στις ποινικές φυλακές Θήβας μέχρι τη δίκη, ενώ τα δίδυμα εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, καθώς ήταν παρόντα στο συμβάν. Η ανάθεση της επιμέλειάς τους θεωρείται ένα δύσκολο ζήτημα, καθώς ο παππούς τους εμπλέκεται στην υπόθεση και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο μετά από επίθεση που δέχθηκε από άγνωστους δράστες, οι οποίοι φέρεται να χειροδίκησαν λόγω του θανάτου του τρίχρονου παιδιού.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η ιατροδικαστική έκθεση δεν είχε παραδοθεί στην απολογία της μητέρας, όμως ο ιατροδικαστής έχει καταθέσει προφορικά στην ανακρίτρια.