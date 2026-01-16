Ελλάδα Αλεξανδρούπολη ευπαθείς ομάδες Local News Κακοκαιρία

Αλεξανδρούπολη: Σε ευπαθείς ομάδες για καύσιμη ύλη τα δέντρα που ξεριζώθηκαν από την κακοκαιρία

Δέντρα από τουλάχιστον τρία μεγάλα πάρκα της Αλεξανδρούπολης έσπασαν ή ξεριζώθηκαν.

Πηγή: evros-news.gr
Σε δημότες, με προτεραιότητα τις ευπαθείς ομάδες, τις πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, θα διαθέσει ως καύσιμη ύλη ο Δήμος Αλεξανδρούπολης τα δέντρα που ξεριζώθηκαν ή έσπασαν κατά το έντονο καιρικό φαινόμενο που έπληξε την πόλη τη 10η Ιανουαρίου.

Δέντρα από τουλάχιστον τρία μεγάλα πάρκα της Αλεξανδρούπολης έσπασαν ή ξεριζώθηκαν και στη συνέχεια, για λόγους προστασίας και ασφάλειας των πολιτών, τεμαχίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο Πολυκοινωνικό Κέντρο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τη δήλωση εισοδήματος (Ε1) του έτους 2025 ηλεκτρονικά στο dimotis@alexpolis.gr ή διά ζώσης στο Πολυκοινωνικό Κέντρο Αλεξανδρούπολης, επί της οδού Καρτάλη 2, από τις 8.00 έως τις 14.00 καθημερινά.

