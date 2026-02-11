Αλεξία Έβερτ για τον σύζυγό της: Γιατροί είχαν το θράσος να λένε «μην κάνετε πολλές ερωτήσεις»

Για την πολύχρονη περιπέτεια που περνά η ίδια και η οικογένειά της, μίλησε η Αλεξία Έβερτ, σε μία εξομολόγηση εκ βαθέων, στην εκπομπή «Κεραία» της ΕΡΤ.

Όλα ξεκίνησαν από έναν επίμονο πονοκέφαλο που οδήγησε τον σύζυγό της, Γιώργο Αλβέρτη, στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Τίποτα δεν προμήνυε την τροπή που θα έπαιρναν τα πράγματα. Η κ. Έβερτ θυμάται: «Μου ήρθε κεραμίδα στο κεφάλι. Είχα πάει στη δουλειά μου να εργαστώ μια κανονική μέρα. Και ο άνδρας μου πήγε με πονοκέφαλο να κάνει εξετάσεις, γιατί προφανώς πρέπει να ήταν οδυνηρός για να αποφασίσει να κάνει μαγνητική».

Οι εξετάσεις έδειξαν την ύπαρξη μιας καλοήθους κύστης στην τρίτη κοιλία του εγκεφάλου. Οι γιατροί έκαναν λόγο για μια σύντομη επέμβαση, ωστόσο η πραγματικότητα τους διέψευσε.



«Ήταν ένα χειρουργείο που μας είπαν ότι θα διαρκέσει δυόμιση τρεις ώρες και διήρκησε οκτώ. Από εκεί καταλαβαίνει κανείς ότι κάτι δεν πάει καλά» ανέφερε η ίδια, τονίζοντας πως αντιλήφθηκε αμέσως τη σοβαρότητα της κατάστασης. «Και το λέω αυτό με κάθε γνώση γιατί ήμουν σε ένα περιβάλλον όπου υπήρχαν και άλλοι γιατροί, μιλούσαν οι άλλοι γιατροί, μέχρι που έλεγαν «τι κάνανε στον άνθρωπο;» Πήγα στο εξωτερικό με τις εξετάσεις. Μου λένε «τι κάναν εδώ;»»



Αντί για την άμεση ανάρρωση ακολούθησε μια μακρά νοσηλεία στην εντατική. Όπως εξηγεί η Αλεξία Έβερτ: «Έκανε τρεις εβδομάδες να ανέβει στο δωμάτιο. Γιατί από κακή αντιμετώπιση… και δεν ξέρω αν έγιναν και χειρουργικά λάθη, έμεινε τρεις εβδομάδες στην εντατική. Δεν πήγαμε απ’ το χειρουργείο μια μέρα στην εντατική και μετά στο δωμάτιο την ίδια μέρα, που έτσι μας το είχαν παρουσιάσει».

Οι θεράποντες γιατροί προσπάθησαν να υποβαθμίσουν τη σοβαρότητα της κατάστασης. «Είχαν το θράσος να λένε «μην κάνετε πολλές ερωτήσεις, είναι καλά». Ένας γιατρός μού είπε ότι θα γίνει καλύτερα από πριν. Του απάντησα πως δεν υπάρχει καλύτερο από πριν για τον Αλβέρτη. Ήταν ένα αστέρι», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Όταν τέθηκε το ζήτημα της δικαστικής διεκδίκησης και της μαρτυρίας άλλων γιατρών για τα συμβάντα, η Αλεξία Έβερτ περιέγραψε την απροθυμία των συναδέλφων τους να εμπλακούν: «Λούηδες. «Ξέρεις… δεν μπορώ… δεν είναι κι η ειδικότητά μου ακριβώς…». Υπήρχε μεγάλη κίνηση μέσα έξω απ’ την κλινική. Ερχόντουσαν, το μάθαιναν, μαθεύτηκε πολύ γρήγορα γιατί και ο Γιώργος είχε τεράστιο κύκλο γνωστών. Ζητούσε ο πατέρας μου να είναι μέσα στις συσκέψεις… ήξεραν την ιστορία όλοι από το Α ως το Ω».

Το δικαστήριο που εκδίκασε την υπόθεση, επέβαλε ποινή φυλάκισης δύο ετών στον έναν από τους δύο νευροχειρουργούς που κατηγορούνταν για σωματική βλάβη από αμέλεια, σε βάρος του συζύγου της Αλεξίας Έβερτ, Γιώργου Αλβέρτη, ενώ ο δεύτερος αθωώθηκε.



Καταθέτοντας στο δικαστήριο η κ. Έβερτ είχε πει «σήμερα ο Γιώργος είναι ένα άτομο με αναπηρία, πλήρως εξαρτώμενο. Φέρεται σαν μωρό και ξεχνάει ακόμα και πού είναι η τουαλέτα. Ήταν ένα εξαιρετικό μυαλό, με πάρα πολύ καλή φυσική υγεία και πολύ υψηλή νοημοσύνη…».