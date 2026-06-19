Αλεξία Μπακογιάννη: Περπατάω στον δρόμο με τα παιδιά μου και βλέπω τον Γιωτόπουλο-Τι πρέπει να κάνω;

Για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου και την επιστροφή του στις φυλακές Κορυδαλλού με απόφαση του Αρείου Πάγου, μίλησε η Αλεξία Μπακογιάννη σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1.



«Κανείς δεν μπορεί να νιώσει την απελπισία και την απόγνωση που αισθάνονται οι συγγενείς των θυμάτων. Κανείς δεν μπορεί να έρθει στη θέση μας», σημείωσε και πρόσθεσε: «Κάποια στιγμή μια ομάδα ανθρώπων κάθισαν κι αποφάσισαν ότι θα σκοτώσουν κάποιον άλλο άνθρωπο, απλά και μόνο για να δημοσιοποιήσουν τις απόψεις τους. Και αρχηγός αυτών των ανθρώπων ήταν ο Γιωτόπουλος».



Για να συμπληρώσει με έμφαση: «Ας υποθέσουμε ότι περπατάω στον δρόμο μαζί με τα δικά μου παιδιά και βλέπω απέναντι μου τον Γιωτόπουλο ή τον Κουφοντίνα. Τι θα πρέπει να κάνω εγώ; Αν δεν αντιδράσω, δεν θα μπορώ να με κοιτάξω μετά στον καθρέφτη. Αν αντιδράσω θα είμαι εν αδίκω. Γιατί θα πρέπει να έρθω σε αυτή τη θέση».

Και η κόρη του δολοφονηθέντος Παύλου Μπακογιάννη κατέληξε: «Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλώντας για τη 17 Νοέμβρη, μιλάμε για μια μαφιόζικη οργάνωση. Οι άνθρωποι αυτοί ζούσαν επί 30 χρόνια κάνοντας ληστείες τραπεζών. Ο Γιωτόπουλος ήταν αυτός που έδωσε εντολή για 17 δολοφονίες και βγήκε έξω σε 24 χρόνια. Ένας χρόνος και κάτι ήταν δηλαδή η ποινή του για κάθε δολοφονία».

