Αλέξης Κούγιας: Φωτογραφίες που δημοσίευσε ο γιος του ένα χρόνο μετά τον θάνατό του

Ένα χρόνο μετά από τον θάνατο του Αλέξη Κούγια, ο γιος του Χρίστος Κούγιας, δημοσιοποίησε μια σειρά από εικόνες του πατέρα του από παλαιότερες οικογενειακές στιγμές ευτυχίας.

Το μνημόσυνο για τον έναν χρόνο από τον θάνατο του Αλέξη Κούγια, σύμφωνα με ανακοίνωση των παιδιών και των συνεργατών του δικηγορικού γραφείου του, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1 Μαρτίου, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

«Με τη συμπλήρωση ενός έτους από την απώλεια του αειμνήστου πατέρα μας και επικεφαλής του δικηγορικού μας γραφείου, Αλεξίου Κούγια, θα τελεστεί ιερό μνημόσυνο την Κυριακή 1η Μαρτίου 2026, ώρα 12:00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Η τελετή θα είναι ανοικτή, ώστε όσοι επιθυμούν, να τιμήσουν τη μνήμη του και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.