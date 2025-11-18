Αλέξης Πατέλης: «Η μεγάλη επιστροφή», το τραύμα του 2015 και η θετική πλευρά της κυβέρνησης Τσίπρα

Ο πρώην οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης, μίλησε στο Action 24 με αφορμή το βιβλίο του «Η μεγάλη επιστροφή», αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές από την περίοδο διακυβέρνησης, τις δυσκολίες της πανδημίας και τις συνέπειες του δημοψηφίσματος του 2015.

Ο Αλέξης Πατέλης, ο οποίος υπηρέτησε στο Οικονομικό Γραφείο του Πρωθυπουργού για πέντε χρόνια, τόνισε ότι η επιστροφή της Ελλάδας στην κανονικότητα και η ανάκτηση της «σφραγίδας αξιοπιστίας» (η επενδυτική βαθμίδα) αποτέλεσε το επιστέγασμα των προσπαθειών.

Το τραύμα της αξιοπιστίας του 2015

Αναφερόμενος στην περίοδο του δημοψηφίσματος του 2015 και το πόσο δύσκολο ήταν να αρθούν στη συνέχεια τα capital control, ο πρώην οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού εξομολογήθηκε ότι «ήταν μια περίοδος που όλοι ζήσαμε έντονα σε προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο».

Ωστόσο, στάθηκε ιδιαίτερα στη σημαντικότερη αρνητική συνέπεια εκείνης της περιόδου, που ήταν η «ιδέα ότι οι Έλληνες λένε ψέματα». Όπως είπε χαρακτηριστικά, είχε τρωθεί η αξιοπιστία της χώρας.

Πανδημία και μεγάλες προκλήσεις

Ο πρώην σύμβουλος υπογράμμισε ότι η πιο δύσκολη περίοδος της καριέρας του στο Μέγαρο Μαξίμου ήταν η πανδημία, καθώς «δεν υπήρχαν τα χρήματα» για να αντιμετωπιστεί η κρίση. Στις μεγάλες προκλήσεις που απαρίθμησε συγκαταλέγονται η υπόθεση της ΔΕΗ το 2019, η οποία βρισκόταν ενώπιον μπλακ άουτ και η κατάσταση της Τράπεζας Πειραιώς, που ήταν ο πιο αδύναμος κρίκος στα οικονομικά και είχε άμεση ανάγκη κεφαλαίων που έπρεπε να βρεθούν.

Η είσοδος και η έξοδος από την πολιτική

Ο Αλέξης Πατέλης αποκάλυψε ότι τον έπεισε να μπει στην πολιτική ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Στάθηκα στην ουρά τον Ιανουάριο του 2016 για να τον ψηφίσω και κάποια στιγμή ήρθε ένα email που με καλούσε να τον γνωρίσω», εξιστόρησε. Το 2019 του πρότεινε να ενταχθεί στο οικονομικό επιτελείο. «Νιώθω τεράστια προσωπική ικανοποίηση που θα θυμάμαι πάντα», ανέφερε.

Σχετικά με την αποχώρησή του, είπε ότι συμβουλεύτηκε έναν πρώην εργοδότη του στην Αμερική, ο οποίος του είπε πως πέντε χρόνια σε αυτή τη θέση είναι πάρα πολλά, οδηγώντας στην απόφασή του να αποχωρήσει.

Ερωτηθείς αν θα ασχοληθεί με την πολιτική, παραδέχθηκε ότι πέρασε από το μυαλό του η κάθοδος στον πολιτικό στίβο, αλλά του έφυγε γρήγορα από τη σκέψη, τονίζοντας ότι «η δουλειά του πολιτικού είναι δύσκολη και εκτιμώ όσους την ασκούν επιτυχημένα».

Η θετική πλευρά της κυβέρνησης Τσίπρα

Σε σύγκριση του δικού του βιβλίου με αυτό του Αλέξη Τσίπρα, ο Αλέξης Πατέλης είπε ότι το πιο ενδιαφέρον είναι ότι μελετήθηκαν διεξοδικά το πώς κατέρρευσε η χώρα και το πώς ορθοπόδησε.

Ενδιαφέρουσα ήταν η εκτίμησή του για το ποιο είναι το θετικό της κυβέρνησης Τσίπρα για την οικονομία. «Διέλυσε την ιδέα των ψευδαισθήσεων, ότι υπάρχουν εύκολες λύσεις» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Πατέλης για τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.

Καταλήγοντας, εκτίμησε ότι είναι δύσκολο να επιστρέψει στο μέλλον στο οικονομικό επιτελείο του πρωθυπουργού, ενώ για το επόμενο επαγγελματικό του βήμα αρκέστηκε να πει ότι θα παραμείνει στην Ελλάδα.