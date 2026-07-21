Αλέξης Σταμάτης: Όταν αποκάλυψε τη μάχη του με τον αλκοολισμό - Δείτε τη συνέντευξη εξομολόγηση

Ο ξεχωριστός Αλέξης Σταμάτης, ο συγγραφέας, μυθιστοριογράφος, διηγηματογράφος, συγγραφέας παιδικών βιβλίων, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας και σεναριογράφος, ήταν ένας άνθρωπος που δεν κρύφτηκε ποτέ.

Ο θάνατος του σε ηλικία 67 ετών ύστερα από μάχη που έδωσε με σπάνια ασθένεια του αίματος, την οποία αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια, προκάλεσε θλίψη και έφερε μνήμες για τις εξομολογήσεις του για τη ζωή του και τον αγώνα που έδινε με το αλκοόλ.

Ο γιος του αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη και της σπουδαίας πρωταγωνίστριας του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, Μπέτυς Αρβανίτη, είχε δώσει μία αποκαλυπτική συνέντευξη για όλη τη διαδρομή της ζωής του.

Δείτε το βίντεο:

Πριν από μερικά χρόνια σε μία από τις συνεντεύξεις του περιέγραψε τη διαδρομή που περπάτησε μαζί με το αλκοόλ και τι τον οδήγησε σε αυτό.

Δείτε τη συνέντευξή του: