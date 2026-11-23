Το ερχόμενο Σάββατο ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου πρόκειται να ανακοινώσει το μεγαλύτερο μέρος των υποψηφίων βουλευτών. Κυρίως εκείνους που προέρχονται από την περιφέρεια και στο σύνολο των νόμων. Εκτός φαίνεται να είναι προσώρας το ψηφοδέλτιο του νομού Αττικής.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του κόμματος θα αποφασιστεί ο οδικός χάρτης του Ιδρυτικού Συνεδρίου της ΕΛ.Α.Σ που θα διεξαχθεί στο τέλος Φλεβάρη.

Μεταξύ άλλων θα οριστούν οι διαδικασίες και οι ημερομηνίες, τα όργανα που θα έχουν την ευθύνη για την διοργάνωση του συνεδρίου, ο τρόπος που εκλέγονται οι σύνεδροι, η δομή του Συνεδρίου και τα όργανα που θα εκλεγούν από τους συνέδρους.

Τρεις επιτροπές (Προγράμματος, Καταστατικού, Θέσεων) θα αναλάβουν το επόμενο διάστημα να διαμορφώσουν το σχέδιο Προγράμματος, τις θέσεις του Ιδρυτικού Συνεδρίου και το σχέδιο Καταστατικού, που θα συζητηθούν και θα εγκριθούν από το σώμα του συνεδρίου. Παράλληλα η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου θα έχει την ευθύνη των διαδικασίων και των αποφάσεων όλης της πορείας από τον προσυνεδριακό διάλογο έως το ίδιο το Ιδρυτικό συνέδριο.

Το συνέδριο σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες θα συγκροτηθεί από 5.000 συνέδρους. Η εκλογή τους θα γίνει από τα μέλη της ΕΛ.Α.Σ στις οργανώσεις του κόμματος σε κάλπες που θα στηθούν σε όλη την Ελλάδα αλλά και ηλεκτρονικά μιας και το διαδίκτυο αποτελεί ήδη εργαλείο με το οποίο η πλειοψηφία των μελών της Συμπαράταξης είναι εξοικιωμένη.