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Αλέξης Τσίπρας: «Αποτροπιασμός για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα από την τρομοκρατική επίθεση»

Συλλυπητήριο μήνυμα του προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα.

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI
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Χρήστος Τέλιος

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«Η τραγική απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής από μια εγκληματική εμπρηστική επίθεση μας συγκλονίζει όλους», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας

Στο συλλυπητήριο μήνυμά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης δηλώνει τον αποτροπιασμό του για την απώλεια της Βάγιας Νέστορα «από την τρομοκρατική επίθεση στην οικία της».

Ο πρώην πρωθυπουργός εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην κόρη της Αφροδίτη, στους αγαπημένους της ανθρώπους και στην παράταξη της ΝΔ.

«Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας», καταλήγει στη δήλωσή του ο Αλέξης Τσίπρας

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