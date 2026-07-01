Αλέξης Τσίπρας: «Αποτροπιασμός για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα από την τρομοκρατική επίθεση»
Συλλυπητήριο μήνυμα του προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα.
«Η τραγική απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής από μια εγκληματική εμπρηστική επίθεση μας συγκλονίζει όλους», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας
Στο συλλυπητήριο μήνυμά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης δηλώνει τον αποτροπιασμό του για την απώλεια της Βάγιας Νέστορα «από την τρομοκρατική επίθεση στην οικία της».
Ο πρώην πρωθυπουργός εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην κόρη της Αφροδίτη, στους αγαπημένους της ανθρώπους και στην παράταξη της ΝΔ.
«Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας», καταλήγει στη δήλωσή του ο Αλέξης Τσίπρας.