Αλέξης Τσίπρας: «Άρωμα» Μπαρτσελόνα στα χρώματα του νέου κόμματος -«Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα»

Μια γεύση για το ποια θα είναι τα χρώματα του νέου κόμματος, έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας, με νέα ανάρτηση στα social media, σήμερα Κυριακή 24 Μαΐου.

Κρατώντας μία μπάλα της Μπαρτσελόνα και έχοντας μπροστά του ένα κασκόλ στα χρώματα της ισπανικής ομάδας, ανακοίνωσε πως για το κόμμα του το μπλε συμβολίζει την πατρίδα ενώ το κόκκινο τους αγώνες τους. Στη συνέχεια υπενθύμισε το ραντεβού για την ανακοίνωση του νέου κόμματος, στις 26 Μαΐου, στο Θησείο.



«Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα την Τρίτη 26 Μαΐου στο Θησείο στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί», ακούγεται να λέει στο βίντεο.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες, ο πρώην πρωθυπουργός είχε «ανεβάσει» φανέλα της γνωστής ομάδας με το νούμερο «26» προαναγγέλλοντας την εκδήλωση στο Θησείο για την ανακοίνωση του κόμματος.



Παλαιότερα, μάλιστα, είχε δηλώσει πως αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ποδοσφαιρική ομάδα θα ήταν η Μπαρτσελόνα καθώς είναι κάτι παραπάνω από ένα κόμμα, είναι «μία ιδέα».