Τσίπρας: Καλεί τα μέλη της ΕΛΑΣ σε διαδικτυακή συζήτηση μαζί του - «Προλαβαίνεις να εγγραφείς»

Σε ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση μαζί του καλεί τα μέλη της ΕΛΑΣ ο Αλέξης Τσίπρας, με βίντεο που ανάρτησε στα social media το απόγευμα της Τετάρτης (15/7).

«Δεν ερχόμαστε για να σας καθοδηγήσουμε ή να σας διδάξουμε. Ερχόμαστε να συζητήσουμε, να σας ακούσουμε και να διδαχτούμε από εσάς», τονίζει ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ, καλώντας τα μέλη του νέου κόμματος να συμμετάσχουν στην ανοιχτή συζήτηση που θα γίνει την Πέμπτη 16 Ιουλίου στις 19.00 μέσα από το myELAS.gr.

«Όλα τα μέλη της ΕΛΑΣ θα έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν μαζί μου κι εγώ την ευκαιρία να τους ακούσω και να απαντήσω στις ερωτήσεις τους», σημειώνει ο πρώην πρωθυπουργός, καλώντας όσες και όσους ενδιαφέρονται να εγγραφούν ως μέλη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του κόμματος.

Στο κείμενο που συνοδεύει το βίντεο, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει:

«Μαζί δημιουργούμε τη Συμπαράταξη της νέας εποχής, μαζί διαμορφώνουμε ένα πολιτικό ‘εμείς’. Με σύγχρονα μέσα, προσαρμοσμένο στο σήμερα, για τις ανάγκες της κοινωνίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ξεκινάμε τις πρώτες συναντήσεις μας μέσα από την πλατφόρμα myELAS.gr.

Η αρχή γίνεται την Πέμπτη 16 Ιουλίου, στις 19:00, όπου τα μέλη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε μια ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση μαζί μου, και εγώ θα έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί τους, να ακούσω και να απαντήσω στις ερωτήσεις τους.

Είναι το πρώτο βήμα μιας διαφορετικής πολιτικής λειτουργίας: με περισσότερη συμμετοχή, περισσότερη λογοδοσία, περισσότερη εμπιστοσύνη και ξεκάθαρη σύνδεση ανάμεσα στην κοινωνία και τη συλλογική δράση.

Προλαβαίνεις να εγγραφείς και να συμμετέχεις στο myELAS.gr.

Γίνε μέλος της Συμπαράταξής μας και δες την πολιτική αλλιώς!».