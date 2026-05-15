Αλέξης Τσίπρας: «Κρατικά εγγυημένη ληστεία» η διαχείριση των κόκκινων δανείων από τα funds

Με παρέμβαση μέσω των social media, ο Αλέξης Τσίπρας θέτει στο στόχαστρο την κυβερνητική πολιτική για τα κόκκινα δάνεια, κάνοντας λόγο για μια «καλά στημένη επιχείρηση» εις βάρος της μικρής και μεσαίας ιδιοκτησίας.

Μετά τις αναφορές του για το «μεγάλο κόλπο» στη ΔΕΗ και τα υπερκέρδη των τραπεζών, ο πρώην πρωθυπουργός ανοίγει τον φάκελο των χρεών που πέρασαν από τις τράπεζες στα χέρια των funds.

Η «μισή αλήθεια» για την εξυγίανση των τραπεζών



Σύμφωνα με τον κ. Τσίπρα, το επιχείρημα ότι το πρόβλημα των κόκκινων δανείων λύθηκε επειδή έφυγαν από τους τραπεζικούς ισολογισμούς είναι «η μισή αλήθεια». Η άλλη μισή, όπως τονίζει, είναι ότι τα δάνεια αυτά παραμένουν «φορτωμένα στις πλάτες των δανειοληπτών», έχοντας πλέον περάσει στον έλεγχο των funds.



«Σήμερα, οι εταιρείες αυτές διαχειρίζονται πάνω από 90 δισεκατομμύρια ευρώ, με τα στεγαστικά δάνεια να αγγίζουν τα 25 δισ. ευρώ, επηρεάζοντας άμεσα περισσότερους από 220.000 πολίτες που αγωνιούν για την πρώτη τους κατοικία».

«Κρατικά εγγυημένη ληστεία» το σχέδιο Ηρακλής



Ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτηρίζει «εξοργιστικό» το γεγονός ότι μέσω του σχεδίου «Ηρακλής», το ελληνικό δημόσιο παρείχε εγγυήσεις ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ. «Το κράτος έβαλε τις εγγυήσεις ώστε τα funds να αγοράσουν τα δάνεια στο 30% της αξίας τους, αλλά σήμερα ζητούν από τους δανειολήπτες να επιστρέψουν το 100%», καταγγέλλει. Αυτό το μοντέλο, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν αποτελεί εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, αλλά μια «κρατικά εγγυημένη ληστεία».



Πενταπλάσιοι πλειστηριασμοί σε σχέση με το παρελθόν



Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο πρώην πρωθυπουργός στα στοιχεία των πλειστηριασμών. Όπως σημειώνει, το 2025 καταγράφηκαν πέντε φορές περισσότεροι πλειστηριασμοί κατοικίας σε σύγκριση με τον μέσο όρο της πενταετίας 2015-2019. Η ραγδαία αυτή αύξηση αποτελεί, κατά τον κ. Τσίπρα, την απόδειξη της αποτυχίας του τρέχοντος πλαισίου να προστατεύσει τους αδύναμους.

Δημόσια παρέμβαση για τον έλεγχο των funds.



Το άρθρο-παρέμβαση καταλήγει με την ανάγκη για άμεση αλλαγή πορείας. Ο Αλέξης Τσίπρας ζητά: «Ισχυρή δημόσια παρέμβαση για τον έλεγχο των funds. Πραγματικές ρυθμίσεις με χαμηλές δόσεις και επιτόκια που να μπορούν να εξυπηρετηθούν αλλά και προστασία της πρώτης κατοικίας, ώστε να σταματήσει η βίαιη ανακατανομή της ιδιοκτησίας στη χώρα.»

«Αυτό το καθεστώς πρέπει να σταματήσει», υπογραμμίζει, θέτοντας το ζήτημα της στέγης ως κορυφαία κοινωνική και πολιτική προτεραιότητα για την επόμενη μέρα.