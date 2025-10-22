Συλλυπητήρια δήλωση για την απώλεια του «Νιόνιου» των Ελλήνων, που σημάδεψε την μουσική και την πολιτιστική ζωή του τόπου, έκανε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.



«Ο θάνατος του Διονύση Σαββόπουλου σηματοδοτεί και τυπικά το τέλος μιας εποχής. Οι στίχοι και οι νότες του σημάδεψαν τις αγωνίες και τις αναζητήσεις μιας ολόκληρης γενιάς. Θα συνεχίζουν να ταξιδεύουν και να συναρπάζουν και τις επόμενες, όπως κάθε σημαντικό έργο που αυτονομείται από τον δημιουργό του», ανέφερε σε γραπτή του δήλωση ο πρώην πρωθυπουργός.



Συνεχίζοντας, ο Αλέξης Τσίπρας τονίζει: «"Οι παλιοί μας φίλοι για πάντα φύγαν." Όχι όμως τα παλιά τραγούδια. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους του».