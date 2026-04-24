Αλέξης Τσίπρας: Πότε θα γίνει η ίδρυση του νέου κόμματος - Θα πάει στη ΔΕΘ ως πρόεδρος

Από τον Ιούνιο και μετά όλα είναι ανοιχτά. Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, θα λάβει την επίσημη μορφή του από τον Ιούνιο και μέχρι τον Σεπτέμβριο. Με πιθανότερη εκδοχή το αργότερο στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.

Έχουν ήδη αποκλειστεί οι καλοκαιρινοί μήνες, Ιούλιος και Αύγουστος και η απόφαση είναι πώς ο πρώην πρωθυπουργός θα επισκεφθεί τη ΔΕΘ ως πρόεδρος κόμματος.

«Εκτός αν υπάρξουν ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις, τότε η διακήρυξη και η ανακοίνωση θα είναι αυτόματη των γεγονότων», διαμηνύουν στενοί του συνεργάτες.

Πυρετώδεις διεργασίες

Σύμφωνα, επίσης, με αξιόπιστες πηγές η Ιδρυτική Διακήρυξη του νέου κόμματος, την οποία επιμελείται προσωπικώς ο ίδιος, δεν θα έχει καμία σχέση με το σχέδιο του Γιώργου Σιακανταρη, το οποίο προετοιμάζεται να παρουσιαστεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Αξίζει, επίσης να σημειωθεί πως ήδη προετοιμάζονται και οι οργανώσεις στις περιφέρειες της χώρας.

Ο Αλέξης Τσίπρας συνομιλεί με πολλούς πολιτικούς παράγοντες για την πιθανή συμμετοχή τους, χωρίς, όμως, όπως διαμηνύει ο ίδιος το γεγονός των συναντήσεων να αποτελεί και τετελεσμένη πράξη. Εξάλλου οι συναντήσεις, όπως σημειώνουν και στενοί του συνεργάτες δεν σημαίνει ταυτοχρόνως και ανάληψη συγκεκριμένων ευθυνών. Δηλαδή τίτλων.

Ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες καθώς φαίνεται πως κάποιοι βιάζονται να αυτοπροβάλλονται και για τη συμμετοχή τους αλλά και τον πρωταγωνιστικό τους ρόλο…