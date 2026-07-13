Αλέξης Τσίπρας στη Λέσβο: «Τον είχα καθηγητή στο Πολυτεχνείο» - Ο διάλογος με τον Περιφερειάρχη

Με μια αναφορά στα φοιτητικά χρόνια του Αλέξη Τσίπρα ξεκίνησε η συνάντησή του με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Λέσβο, με το στιγμιότυπο να δίνει έναν πιο προσωπικό τόνο πριν από τη συζήτηση για τα ζητήματα του νησιού.

Κατά την υποδοχή του, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου προσφώνησε τον Αλέξη Τσίπρα ως «φοιτητή του», υπενθυμίζοντας ότι υπήρξε καθηγητής του στο Πολυτεχνείο.

Λίγο αργότερα, όταν στην αίθουσα εισήλθε ο Κώστας Τούμπουρος, ο Περιφερειάρχης σχολίασε χαμογελώντας: «Α, κι άλλος φοιτητής μου», προκαλώντας χαμόγελα και δημιουργώντας ευχάριστο κλίμα πριν από την έναρξη της συζήτησης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ αναφέρθηκε σε έργα πολιτισμού και υποδομών που, όπως είπε, σχεδιάστηκαν ή δρομολογήθηκαν κατά τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε την αναστήλωση του Βαλιντέ Τζαμί στη Μυτιλήνη, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα σημαντικό έργο της περιόδου εκείνης.

Παράλληλα, έκανε λόγο για παρεμβάσεις που είχαν στόχο την αναβάθμιση των υποδομών στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, επισημαίνοντας ωστόσο ότι το βασικό πρόβλημα παραμένει η έλλειψη προσωπικού για τη στελέχωσή τους.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ / EUROKINISSI

Κριτική για το μεταφορικό ισοδύναμο

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και στο μεταφορικό ισοδύναμο, χαρακτηρίζοντάς το μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις για τη νησιωτική Ελλάδα κατά την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως είπε, πρόκειται για μια καινοτόμο πολιτική που εμπνεύστηκε και προώθησε ο αείμνηστος Νεκτάριος Σαντορινιός, με στόχο τη μείωση του κόστους μεταφοράς για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις των νησιών.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι οι πληρωμές του μέτρου καθυστερούν εδώ και χρόνια, γεγονός που –όπως ανέφερε– περιορίζει την αποτελεσματικότητά του και επιβαρύνει οικονομικά τους νησιώτες.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ / EUROKINISSI

Μετά τη συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, ο Αλέξης Τσίπρας συνέχισε την περιοδεία του στη Δυτική Λέσβο, όπου είχε προγραμματισμένη συνάντηση με κτηνοτρόφους στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θωμάς Μόσχος.