Με άρθρο του στην ισπανική εφημερίδα El Diario, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τοποθετείται αναλυτικά για τις επερχόμενες ισπανικές εκλογές, εστιάζοντας στην ανάγκη συγκρότησης ενός ευρέος πολιτικού μετώπου απέναντι στην άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη.

«Ήρθε η ώρα να πούμε στην ακροδεξιά: ¡No pasarán!»

Στο κείμενό του με τίτλο «Ισπανικές εκλογές: Το “¡No pasarán!” της γενιάς μας απέναντι στην Ακροδεξιά», ο Αλέξης Τσίπρας υπογραμμίζει την ιστορική ευθύνη που αναλογεί στις σημερινές προοδευτικές δυνάμεις. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, η σημερινή πολιτική συγκυρία απαιτεί από τη νέα γενιά να αναλάβει δράση και να υψώσει το δικό της ανάχωμα απέναντι στην επικράτηση υπερσυντηρητικών και αντιδραστικών πολιτικών, επαναλαμβάνοντας το διαχρονικό σύνθημα της αντίστασης στο φασισμό.

Ευρύ κάλεσμα ενότητας στην προοδευτική παράταξη

Ο πρώην πρωθυπουργός απευθύνει σαφές προσκλητήριο συσπείρωσης και κοινής δράσης προς όλες τις πολιτικές οικογένειες του προοδευτικού χώρου. Τονίζει την ανάγκη να παραμεριστούν οι επιμέρους διαφορές και να υπάρξει συντονισμός ανάμεσα στις δυνάμεις της Αριστεράς, της Σοσιαλδημοκρατίας και της Πολιτικής Οικολογίας. Στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει τη ρητή στήριξή του στο σοσιαλιστικό κόμμα (PSOE) και στη συμμαχία των προοδευτικών δυνάμεων Frente Amplio, αναδεικνύοντας τη συνεργασία τους ως τη μόνη αποτελεσματική απάντηση στην ατζέντα της ακροδεξιάς.

Η μάχη της Ισπανίας αφορά όλη την Ευρώπη

Παράλληλα, ο Αλέξης Τσίπρας επισημαίνει ότι το διακύβευμα της εκλογικής αναμέτρησης στην Ισπανία δεν περιορίζεται μόνο στο πλαίσιο της χώρας, αλλά έχει ευρύτερες ηπειρωτικές διαστάσεις. Η μάχη που δίνεται επί ισπανικού εδάφους απέναντι στις ακροδεξιές δυνάμεις αφορά άμεσα ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς το αποτέλεσμα των εκλογών θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα για το πολιτικό μέλλον και τις κοινωνικές ισορροπίες της γηραιάς ηπείρου τα επόμενα χρόνια.