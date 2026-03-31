Αλέξης Τσίπρας: Τι θα πει για το νέο κόμμα στη συνέντευξη της Πέμπτης

Παρά τις φήμες περί δημοσιοποίησης της ανακοίνωσης δημιουργίας του νέου κόμματος, εκ των τηλεοπτικών μέσων, ο Αλέξης Τσίπρας, δεν πρόκειται να το πράξει. Αυτό, τουλάχιστον, υποστηρίζουν στενοί του συνεργάτες, θέλοντας να διαψεύσουν τα οποία σενάρια κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες.



Αντιθέτως ο πρώην πρωθυπουργός στη συνέντευξη που πρόκειται να παραχωρήσει στον Νίκο Χατζνικολάου και στον ANT1, την Πέμπτη το βράδυ θα κάνει ένα ακόμη βήμα, προς αυτή την κατεύθυνση. Θα ξεκαθαρίσει τις πολιτικές του θέσεις, θα αναλύσει τον παρόντα πολιτικό χάρτη και θα καταθέσει σειρά προτάσεων, «με βάση τις ανάγκες των πολιτών».



Θα θέσει, επίσης, τις βάσεις των διαχωριστικών ορίων ανάμεσα στον ίδιο και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Δυο διαφορετικοί πολιτικοί, δυο διαφορετικά κόμματα». «Αντίπαλο δέος, χωρίς αντίπαλες πολιτικές δεν μπορεί να υπάρξει», σημειώνει χαρακτηριστικά στενός του συνεργάτης. Αυτή την πολιτική της σκληρής αντιπαράθεσης θα ακολουθήσει μέχρι και την ημέρα των εκλογών. Η νέα μετωπική σύγκρουση των δυο πολιτικών, θα είναι και σε νέες βάσεις. Διαφορετικά προγράμματα, διαφορετικοί κόσμοι και αντιλήψεις. Από την εθνική πολιτική, την οικονομία, τις κοινωνικές αντιλήψεις, την παιδεία, την υγεία. Επίσης, θα θελήσει να απαντήσει και το λόγο που επιστρέφει στην κεντρική πολιτική αρένα. Τι τον οδήγησε σε αυτή την απόφαση, το δύσκολο δρόμο που έχει να διανύσει και τη νέα μεγάλη κόντρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.



Είναι σαφές πως ο Αλέξης Τσίπρας, επιθυμεί να θέσει εαυτόν ενώπιον των πολιτών και όχι ενώπιον των ηγετών των άλλων κομμάτων. Επιλέγει μια δημόσια εμφάνιση του-την πρώτη μετά το 2023-στις παρούσες συνθήκες καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις. Θα ξεδιαλύνει, επίσης, το τοπίο, σχετικά με τις επιλογές του σε πρόσωπα και κόμματα. «Είναι δεδομένο πως όποιος θελήσει να ακολουθήσει το εγχείρημα του οφείλει να παραιτηθεί εκ της κοινοβουλευτικής του θέσης, αν είναι νυν βουλευτής. Ανεξαρτήτως πότε ο ίδιος θα ανακοινώσει την ίδρυση του κόμματος». Αυτό, για τον Αλέξη Τσίπρα, όπως επιμένουν οι στενοί του συνεργάτες, είναι «πολιτική προϋπόθεση». «Δεν το συζητά».



Είναι, επίσης, δεδομένο πως οι μηχανές μπορεί να έχουν αρχίσει να ανάβουν στην Αμαλίας, αλλά πολλοί είναι εκείνοι που εκτιμούν πως ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει λάβει ακόμη τελεσίδικα την απόφαση του για το χρόνο της ανακοίνωσης. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν πως ο Μάιος είναι ο κρίσιμος μήνας. Αν και πρόσωπα που συνομιλούν μαζί του, θεωρούν πως «όλα θα γίνουν μετά το καλοκαίρι».



Σύμφωνα με πληροφορίες ο ίδιος παρακολουθεί «ευλαβικά» τις εξελίξεις, διεθνείς και εσωτερικές και παρά τη δύσκολη θέση που εκτιμάται πως βρίσκεται η κυβέρνηση, δεν θεωρεί πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα διαβεί το Ρουβίκωνα και θα ανακοινώσει πρόωρες εκλογές. Με ό,τι συνεπάγεται και για την κυβέρνηση αλλά και για το ευρύτερο πολιτικό τοπίο.