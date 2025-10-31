Αλεύρι χαρουπιού: Σούπερ θρεπτική επιλογή από τη Μεσόγειο – Ιδέες για γλυκά και αλμυρά

Το χαρούπι, που για γενιές χρησιμοποιήθηκε ως φυσικό γλυκαντικό και σε εποχές φτώχειας αντικαθιστούσε ακόμη και το κακάο, επανέρχεται στο προσκήνιο. Σήμερα, το χαρουπάλευρο δικαιώνεται ως ένα πολυδύναμο, φυσικό συστατικό με υψηλή διατροφική αξία και ευχάριστη γλυκύτητα, που ταιριάζει τόσο σε υγιεινές γλυκές δημιουργίες όσο και σε αλμυρές συνταγές, προσθέτοντας νοστιμιά και θρεπτικά οφέλη στη σύγχρονη κουζίνα.



Δες πώς θα το χρησιμοποιήσεις εύκολα στο καθημερινό σου μενού και ανακάλυψε πρωτότυπες ιδέες και πρακτικές συμβουλές!