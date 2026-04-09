Αλγερινός έκλεψε τσάντα από παμπ με αυγό Faberge αξίας 3 εκατ. δολαρίων - Δείτε βίντεο

Σε ποινή φυλάκισης άνω των δυο ετών καταδικάστηκε ένας Αλγερινός στο Ηνωμένο Βασίλειο αφού καταδικάστηκε για την κλοπή ενός αυγού Faberge και ενός ρολογιού συνολικής αξίας 3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η δράση του Ένζο Κοντιτσέλο, καταγράφηκε σε κάμερα κλειστού κυκλώματος μιας παμπ στο Σόχο, στο κεντρικό Λονδίνο, στις 7 Νοεμβρίου 2024 ο οποίος εθεάθη να βγαίνει από το μαγαζί με μια τσάντα στην οποία είχε εναποτεθεί τα κλοπιμαία. Τα αντικείμενα είχαν εκτεθεί σε εκδήλωση νωρίτερα, αλλά μια υπάλληλος της εταιρείας που τα είχε στην κατοχή της έπεσε θύμα του Κονιτσέλο την ώρα που έπινε το ποτό της.

Ο Κοντιτσέλο – γνωστός και ως Χακίν Μπουντζενούν – εθεάθη αργότερα να χρησιμοποιεί τις πιστωτικές κάρτες που βρήκε μέσα στην τσάντα για να αγοράσει τσιγάρα και άλλα αγαθά σε κατάστημα. Τελικά, η αστυνομία εντόπισε τα ίχνη του 12 μήνες αργότερα, αφού η συνελήφθη στο Μπέλφαστ με αφορμή μια άλλη κλοπή στην οποία μάλιστα δήλωσε διαφορετικό όνομα.

Ο 29χρονος Κοντιτσέλο δήλωσε ένοχος για κλοπή και απάτη τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους. Αφού παραδέχτηκε τις κατηγορίες, ο δικαστής του είπε: «Υποθέτω ότι πιθανότατα ήταν μεγάλη έκπληξη για εσάς όταν ανακαλύψατε αυτό το αυγό».

Here's Algerian Enzo Conticello on the nick and then buying booze and fags with stolen credit cards not realising he had also nicked a Faberge egg worth £2m https://t.co/HNzYsi634l pic.twitter.com/GilfT62k34 — CourtNewsUK (@CourtNewsUK) April 9, 2026

Άφαντα τα σπάνια κλοπιμαία

Τα κλεμμένα αντικείμενα – μεταξύ των οποίων και ένας φορητός υπολογιστής – ανήκαν στην εταιρεία The Craft Irish Whiskey Company, και το δικαστήριο ενημερώθηκε ότι η αξία τους ήταν τουλάχιστον 2,8 εκατομμύρια δολάρια.

Η εταιρεία συνεργάστηκε με τη Fabergé για να δημιουργήσει αυγά κατά παραγγελία, ως μέρος μιας αποκλειστικής συλλογής ουίσκι, η οποία περιελάμβανε και το χρυσό ρολόι. Για τη συλλογή συναρμολογήθηκαν επτά αυγά, το καθένα διακοσμημένο με μια μοναδική πολύτιμη πέτρα που περιβαλλόταν από έναν κελτικό κόμπο με διαμάντια.

«Ο κατηγορούμενος δεν εξήγησε ποτέ στην αστυνομία τι έκανε με τα ακριβά κοσμήματα», δήλωσε ο ντετέκτιβ Άρμπεν Μορίνα. «Η έρευνά μας για την εύρεση του αυγού και του ρολογιού συνεχίζεται και θα παροτρύναμε όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει μαζί μας».

