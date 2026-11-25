Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μίλαν για την 5η αγωνιστική του Europa League και ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έκανε την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου.

Στην οποία αναφέρθηκε στο πόσο σημαντική είναι η αναμέτρηση και στους υψηλούς στόχους που έχει θέσει η ομάδα του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το αν έχει σκεφτεί αλλαγή στον σχηματισμό και τι πιστεύει ότι πρέπει να κάνει η ομάδα για να πάρει τους τρεις βαθμούς: «Εχω σκεφτεί τι μπορώ να κάνω για να βοηθήσω την ομάδα και το κάνω σε όλα τα παιχνίδια μας. Δεν έχω πρόβλημα να αλλάξω το σχηματισμό αν χρειαστεί.

Προσαρμόζομαι στις ανάγκες της στιγμής και του αντιπάλου. Εχω δοκιμάσει πράγματα και δεν έχω καμία αμφιβολία για αυτό που έχω αποφασίσει να κάνω αύριο».

Για το ποιος θα είναι ο παίκτης που θα ξεκινήσει δίπλα στον Φρόιλερ: «Διαλέξτε όποιον θέλετε, κάποιος θα παίξει. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε δικαιολογίες. Πρέπει να επιλέξουμε από τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές για να δημιουργήσουμε ένα σχήμα που θα είναι όσο πιο ανταγωνιστικό γίνεται.

Η Μίλαν, ακόμη και τώρα που έχει μόνο τρεις βαθμούς, είναι υποψήφια να κατακτήσει τόσο το Europa League όσο και τη Serie A. Τη σεβόμαστε, αλλά έχουμε μεγάλες φιλοδοξίες. Αύριο, μπροστά στον κόσμο μας, θέλουμε να παρουσιαστούμε όσο πιο ανταγωνιστικοί γίνεται».

Για το γεγονός ότι ο Αμορίμ χαρακτήρισε το παιχνίδι ζωής και θανάτου και το τιτλο θα έβαζε ο ίδιος: «Το ίδιο θα έλεγα κι εγώ, ζωής και θανάτου».

Για το γεγονός ότι έχασε τέσσερις σημαντικούς παίκτες σε 15 μέρες και αν του έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν και πως το διαχειρίζεται αυτό ένας προπονητής: «Αυτό είναι κάτι που μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε ομάδα και, όπως είπα, δεν θα ψάξω για δικαιολογίες. Δεν θα προσπαθήσουμε να πούμε ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που μας δυσκολεύει.

Θα φέρουμε παιδιά από την Ακαδημία, αλλά δεν είμαι ένας προπονητής που θα ψάξει δικαιολογίες για να μην ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του αγώνα, ούτε θα βάλω τα κλάματα επειδή λείπουν συγκεκριμένα ονόματα.

Αυτό που έχει σημασία είναι αύριο να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, έτσι ώστε ο κόσμος που θα παρακολουθήσει το παιχνίδι να νιώσει υπερήφανος για την προσπάθεια της ομάδας».

Για το γεγονός ότι έχει ζήσει μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές και τη Σοσιεδάδ και για το στοιχείο που ζητάει από τους ποδοσφαιριστές του: «Αυτό που θέλω είναι να βγάλουμε προσωπικότητα. Είναι πολύ σημαντικά παιχνίδια και θέλουμε να βασιστούμε στην προσωπικότητά μας. Είμαστε ο Ολυμπιακός, είμαστε μια πολύ μεγάλη ομάδα, παίζουμε μπροστά στον κόσμο μας και αυτό τα λέει όλα».

Για το αν είναι χαρούμενος που δεν θα αγωνιστεί ο Λούκα Μόντριτς: «Έχω βρεθεί πολλές φορές απέναντί του. Είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης, που βοηθά οποιαδήποτε ομάδα στην οποία αγωνίζεται.

Έχω αντιμετωπίσει πολλές διαφορετικές εκδοχές του. Είναι κρίμα που δεν θα έχουν την ευκαιρία οι φίλαθλοι να τον απολαύσουν. Είναι μια πολύ μεγάλη απουσία για την ομάδα του».

Για το γεγονός ότι παίζει απέναντι ίσως στην κορυφαία ομάδα της Ιταλίας και αν η ισοπαλία θα ήταν θετική για τον Ολυμπιακό: «Δεν έχουμε παίξει ποτέ ένα παιχνίδι για να μην κερδίσουμε και θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Μετά το παιχνίδι μπορούμε να πούμε αν η ισοπαλία είναι ένα καλό αποτέλεσμα για εμάς.

Η Μίλαν, ακόμη κι αν έχει μόνο τρεις βαθμούς, δεν παύει να είναι ένας πολύ μεγάλος αντίπαλος. Είναι μία από τις διεκδικήτριες του Europa League και θα παλέψει μέχρι τέλους για το καλύτερο δυνατό.

Εμείς είμαστε ο Ολυμπιακός, παίζουμε στην έδρα μας και θέλουμε τους τρεις βαθμούς. Τίποτα δεν μας απομακρύνει από αυτόν τον στόχο και μετά το παιχνίδι μπορούμε να πούμε αν μια ισοπαλία ήταν ένα καλό αποτέλεσμα».