Αλί Χαμενεΐ: Στις 4 Ιουλίου η κηδεία του - Πού και πότε θα ταφεί ο πρώην ανώτατος ηγέτης του Ιράν

Περισσότερους από τέσσερις μήνες μετά τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, το Ιράν ανακοίνωσε το πρόγραμμα των τελετών αποχαιρετισμού, κηδείας και ταφής του πρώην ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, οι τελετές θα ξεκινήσουν στις 4 Ιουλίου 2026 στην Τεχεράνη και θα ολοκληρωθούν στις 9 Ιουλίου στη Μασχάντ, όπου ο Χαμενεΐ θα ταφεί στο ιερό του Ιμάμη Ρεζά, έναν από τους σημαντικότερους τόπους λατρείας του σιιτικού Ισλάμ.

Η ανακοίνωση βάζει τέλος σε μια μακρά περίοδο αναμονής και διαδοχικών αναβολών, καθώς η κηδεία του Χαμενεΐ είχε μετατεθεί επανειλημμένα μετά τον θάνατό του στα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα του Φεβρουαρίου. Για την Τεχεράνη, το πολυήμερο τελετουργικό δεν αποτελεί μόνο πράξη πένθους, αλλά και κορυφαία πολιτική στιγμή σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη περίοδο για το ιρανικό καθεστώς.

Το πρόγραμμα των τελετών

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των διοργανωτών, οι τελετές αποχαιρετισμού για τη σορό του Αλί Χαμενεΐ και μελών της οικογένειάς του θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Ιουλίου στο Τέμενος του Ιμάμη Χομεϊνί, τον μεγάλο χώρο προσευχής της Τεχεράνης.

Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα ακολουθήσει η κεντρική νεκρώσιμη πομπή στην Τεχεράνη, όπου αναμένεται μαζική συμμετοχή πολιτών, αξιωματούχων, θρησκευτικών ηγετών και μελών των ιρανικών θεσμών.

Την Τρίτη 7 Ιουλίου η τελετή θα μεταφερθεί στην ιερή πόλη Κομ, ένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά κέντρα του Ιράν και σύμβολο της σιιτικής θεολογικής εξουσίας.

Η τελευταία τελετή θα γίνει την Πέμπτη 9 Ιουλίου στη Μασχάντ, παραμονή της επετείου του μαρτυρίου του Ιμάμη Σατζάντ, σύμφωνα με το ισλαμικό ημερολόγιο που επικαλούνται οι διοργανωτές. Εκεί θα ακολουθήσει η ταφή του Χαμενεΐ στο ιερό του Ιμάμη Ρεζά.

Γιατί θα ταφεί στη Μασχάντ

Η επιλογή της Μασχάντ έχει ισχυρό συμβολισμό. Η πόλη θεωρείται ένας από τους πιο ιερούς τόπους του σιιτικού Ισλάμ, καθώς φιλοξενεί το μαυσωλείο του Ιμάμη Ρεζά, του όγδοου ιμάμη των Σιιτών.

Για το ιρανικό καθεστώς, η ταφή του Χαμενεΐ εκεί συνδέει την πολιτική του κληρονομιά με το θρησκευτικό κέντρο βάρους της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Δεν πρόκειται απλώς για τόπο ταφής, αλλά για σκηνικό με ιστορικό, ιδεολογικό και τελετουργικό βάρος.

Η μεταφορά των τελετών από την Τεχεράνη στην Κομ και στη συνέχεια στη Μασχάντ δημιουργεί μια διαδρομή πένθους με σαφές πολιτικό μήνυμα: πρωτεύουσα, θρησκευτικό κέντρο, ιερό προσκύνημα.

Η καθυστέρηση που προκάλεσε ερωτήματα

Η κηδεία του Αλί Χαμενεΐ είχε αναβληθεί μετά τον θάνατό του, με τις ιρανικές αρχές να μην ανακοινώνουν άμεσα οριστική ημερομηνία για τις τελετές. Η καθυστέρηση είχε προκαλέσει ερωτήματα τόσο στο εσωτερικό του Ιράν όσο και διεθνώς, καθώς οι κηδείες κορυφαίων θρησκευτικών και πολιτικών προσωπικοτήτων στη χώρα συνήθως πραγματοποιούνται με μεγάλη ταχύτητα και με μαζική δημόσια συμμετοχή.

Στην περίπτωση Χαμενεΐ, όμως, το πολιτικό και γεωπολιτικό περιβάλλον ήταν εξαιρετικά φορτισμένο. Ο θάνατός του ήρθε μέσα στον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ενώ η χώρα βρισκόταν αντιμέτωπη με ζητήματα ασφάλειας, εσωτερικής σταθερότητας και διαδοχής.

Το πολυήμερο τελετουργικό που ανακοινώθηκε τώρα μοιάζει να έχει σχεδιαστεί ώστε να δώσει στο καθεστώς τον χρόνο, τον χώρο και την εικόνα ελέγχου που χρειάζεται σε μια περίοδο μετάβασης.

Οι τελετές και για μέλη της οικογένειάς του

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι τελετές αποχαιρετισμού θα αφορούν και μέλη της οικογένειας του Χαμενεΐ. Συγκεκριμένα, το Tasnim αναφέρει τα ονόματα του δρ. Mesbah al-Hoda Baqeri Kani, της Seyyedeh Boshra Hosseini Khamenei, της Zahra Haddad Adel και της Zahra Mohammadi Golpayegani.

Η αναφορά σε συγγενικά πρόσωπα ενισχύει τον χαρακτήρα συλλογικού πένθους που επιχειρεί να προβάλει η Τεχεράνη, παρουσιάζοντας τον θάνατο του Χαμενεΐ όχι μόνο ως απώλεια ενός ηγέτη, αλλά ως πλήγμα σε έναν ολόκληρο πυρήνα της επαναστατικής ηγεσίας.

Το πολιτικό μήνυμα της κηδείας

Ο Αλί Χαμενεΐ υπήρξε για δεκαετίες η κεντρική μορφή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ανέλαβε την ανώτατη ηγεσία μετά τον θάνατο του Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί και διαμόρφωσε την πολιτική, στρατιωτική και περιφερειακή στρατηγική του Ιράν σε μια περίοδο συγκρούσεων, κυρώσεων, εσωτερικών αναταράξεων και σκληρής αντιπαράθεσης με τη Δύση.

Η κηδεία του, επομένως, δεν είναι μόνο τελετή αποχαιρετισμού. Είναι και ένα τεστ εικόνας για το ιρανικό σύστημα εξουσίας: πόσο μαζικά θα κινητοποιηθεί ο κόσμος, πώς θα οργανωθεί η δημόσια τελετουργία, ποια πρόσωπα θα εμφανιστούν στην πρώτη γραμμή και ποιο μήνυμα θα σταλεί προς το εσωτερικό και το εξωτερικό.

Σε μια περίοδο κατά την οποία το Ιράν διαπραγματεύεται με τις ΗΠΑ, η Μέση Ανατολή παραμένει σε κατάσταση υψηλής έντασης και η διαδοχή στην κορυφή του καθεστώτος βρίσκεται στο επίκεντρο, η κηδεία Χαμενεΐ αποκτά χαρακτήρα πολιτικής επίδειξης συνέχειας.