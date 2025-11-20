Αλιφέρη: «Δεχόμουν χιλιάδες γράμματα από θαυμαστές και τα έβαζα σε γιγαντιαίες σακούλες σκουπιδιών»

Αμέτρητες εκδηλώσεις θαυμασμού είχε δεχθεί στο παρελθόν η Μαρία Αλιφέρη και μίλησε γι' αυτές αλλά και για την επαγγελματική της πορεία στην συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Νωρίς - Νωρίς» που ήταν καλεσμένη.

Αρχικά εξομολογήθηκε: «Δεχόμουν χιλιάδες γράμματα από θαυμαστές. Τα έβαζα σε γιγαντιαίες σακούλες σκουπιδιών. Μου έγραφαν με πολλή αγάπη και αν και ήμουν μια σταλιά παιδί, με έβλεπαν σαν μαμά από τα νιάτα μου. Αγάπη και συμβουλές μου έδιναν. Είναι περίεργο, αλλά όχι, δεν είχα πιο περίεργα μηνύματα. Πάντα εκδηλώσεις αγάπης, όπως και σήμερα. Δεν πήγαινε στο ερωτικό το πράγμα, ήταν όλα γλυκά και καθαρά».

Μιλώντας για την διαδρομή της η ηθοποιός και παρουσιάστρια εξήγησε πώς λειτουργεί κάθε φορά που αναλαμβάνει κάτι και ξεχώρισε μια πολύ ωραία τηλεοπτική στιγμή που θυμάται με νοσταλγία. «Κάθε φορά, ό,τι κάνω, είναι το κορυφαίο μου. Το "Σας αγαπώ" ήταν μια πολύ ωραία στιγμή, ήταν το παράσημό μου. Και τι μένει τελικά; Μένει ένα πάρε δώσε αγάπης. Για να μη γελιόμαστε».

Σε παλαιότερη συνέντευξή της μάλιστα, είχε αναφερθεί στο τηλεπαιχνίδι της δεκαετίας του '80 Τα τετράγωνα των αστέρων και είχε πει για το διάσημο σλόγκαν: «Όταν είπα “Σας αγαπώ”, ξεκίνησα εγώ να το λέω, δεν περίμενα να μ’ αγαπήσουν για να το πω. Αν δώσεις, θα πάρεις, θέλω να πω είναι ένας τρόπος ζωής αυτός. Γίνε εσύ ευγενής και θα δεις ότι και ο άλλος θα παρασυρθεί. Αγάπα εσύ και θα αγαπήσεις και ο άλλος».