Αλικάκη - Λαγούτης: Οι γιοι τους εξομολογούνται για πρώτη φορά πώς βίωσαν το διαζύγιο των γονιών τους

Πώς αντιμετώπισαν το διαζύγιο των γονιών τους εξομολογήθηκαν ο Γιώργος και ο Δημήτρης Λαγούτης σε μια συνέντευξη από κοινού στο περιοδικό OK!

Ο Γιώργος Λαγούτης εξήγησε: «Η αλήθεια είναι ότι ήμουν μικρός και δεν θυμάμαι πολλά. Μου έχει μείνει βέβαια η κουβέντα που μας έκαναν εκείνη τη μέρα. Δεν έχω κάποιο μέτρο σύγκρισης για το πώς ήμασταν πριν, αλλά μεγαλώνοντας άρχισα να καταλαβαίνω περισσότερα και εκτίμησα τον τρόπο που διαχειρίστηκαν την κατάσταση. Μας έδειξαν ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, πώς δύο άνθρωποι ενώ αγαπιούνται πολύ, επιλέγουν να χωρίσουν για να προστατεύσουν τη σχέση τους. Μπορεί να μου έλειψαν οι οικογενειακές στιγμές στην καθημερινότητά μου, αλλά στις γιορτές και στα γενέθλια ήμασταν πάντα όλοι μαζί».

«Οι γονείς μου χώρισαν όταν ήμουν 8 χρόνων και ο Γιωργής 5. Είναι μια δύσκολη στιγμή για ένα παιδί, αλλά το διαχειρίστηκαν πολύ ωραία οι γονείς μας» συμπλήρωσε ο Δημήτρης.

«Στο κομμάτι της εμφάνισης και το κινησιολογικό μού λένε ότι έχω πάρει από τον πατέρα μου. Επίσης από τη μαμά μου έχω πάρει την υπομονή της. Ο μπαμπάς είναι πιο βιαστικός, κάτι που δεν το έχω. Είμαι πιο ψύχραιμος και εξετάζω καλύτερα μια κατάσταση, όπως και η μητέρα μου» εξήγησε ο Γιώργος.



Ενώ ο Δημήτρης Λαγούτης τόνισε: «Από τη μητέρα μου έχω πάρει τη λογική της και τον καθαρό τρόπο σκέψης της και από τον πατέρα μου έχω πάρει την υπεραναλυτικότη τα και την όρεξη για συζήτηση που κάνουμε με φιλοσοφική διάθεση».