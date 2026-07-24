Αλίκη Περρωτή: Η γυναίκα που μετέτρεψε την περιουσία της σε έργο ζωής για την παιδεία και την υγεία

Η Αλίκη Περρωτή – Κωνσταντοπούλου δεν υπήρξε απλώς μία από τις σημαντικότερες Ελληνίδες ευεργέτιδες των τελευταίων δεκαετιών. Με το όνομά της ταυτισμένο με τη φιλανθρωπία, την εκπαίδευση και τη δημόσια υγεία, άφησε πίσω της ένα έργο που συνεχίζει να επηρεάζει χιλιάδες ανθρώπους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Έφυγε από τη ζωή στις 10 Ιουλίου 2026, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη προσφοράς και ανθρωπιάς. Μια ζωή αφιερωμένη στην κοινωνία και στον άνθρωπο, κατά την οποία αξιοποίησε την περιουσία της όχι για προσωπική προβολή, αλλά για τη δημιουργία έργων με διαχρονική αξία και ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Η αρχή μιας ζωής αφιερωμένης στην προσφορά

Γεννήθηκε στη Δράμα, κόρη του πρωτοπόρου πολιτικού μηχανικού Θεόδωρου Κωνσταντόπουλου και της Μαρούλας Κωνσταντοπούλου. Ο πατέρας της υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές του τεχνικού κόσμου στην Ελλάδα, ενώ ο πρόωρος θάνατός του επηρέασε βαθιά τη ζωή της.

Η οικονομική δυνατότητα που απέκτησε μετά την απώλειά του μετατράπηκε σε αφορμή για ακόμη μεγαλύτερη κοινωνική προσφορά. Από νεαρή ηλικία υπήρξε εθελόντρια στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου για περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια στάθηκε δίπλα σε παιδιά που νοσηλεύονταν, καλλιεργώντας έναν δεσμό με τον χώρο της υγείας που διατήρησε σε όλη της τη ζωή.

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Το Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο

Η μεγαλύτερη ίσως πράξη μνήμης προς τον πατέρα της ήταν η χρηματοδότηση της ανέγερσης του Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου στη Νέα Ιωνία. Η δωρεά της, που ξεπέρασε τα 760 εκατομμύρια δραχμές, επέτρεψε την ολοκλήρωση ενός σύγχρονου νοσοκομείου, το οποίο εγκαινιάστηκε το 1989 και σταδιακά αντικατέστησε το παλαιότερο νοσοκομείο «Αγία Όλγα».

Η σχέση της με το νοσοκομείο δεν σταμάτησε ποτέ. Συνέχισε επί δεκαετίες να χρηματοδοτεί την ανανέωση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών υγείας.

Πλησίον του νοσοκομείου Αγία Όλγα σε Θ. Κωνσταντόπουλου και Αλίκης Περρωτή/INTIME

Η μεγάλη παρακαταθήκη στην εκπαίδευση

Το όνομά της, ωστόσο, συνδέθηκε όσο λίγων με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης.

Το 1996 πραγματοποίησε τη δωρεά που άλλαξε την ιστορία του Ιδρύματος, χρηματοδοτώντας την ίδρυση του Perrotis College, στη μνήμη του συζύγου της Δημήτρη Περρωτή. Η δημιουργία του αποτέλεσε το πρώτο βήμα για την είσοδο της Σχολής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Τα επόμενα χρόνια η στήριξή της υπήρξε συνεχής. Χρηματοδότησε την κατασκευή της βιβλιοθήκης «Δημήτρης και Αλίκη Περρωτή», την ανέγερση της φοιτητικής εστίας «Aliki Perroti Student Residence Hall», τον εξοπλισμό ερευνητικών εργαστηρίων, καθώς και το Εκπαιδευτικό Κέντρο Αλίκη Περρωτή, ένα υπερσύγχρονο συγκρότημα 3.500 τετραγωνικών μέτρων με αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, αμφιθέατρα και εκπαιδευτικούς χώρους για εκατοντάδες φοιτητές.

Παράλληλα, μέσω υποτροφιών και ενίσχυσης του καταπιστεύματος της Σχολής, έδωσε τη δυνατότητα σε νέους από την Ελλάδα και το εξωτερικό να αποκτήσουν πρόσβαση στην εκπαίδευση.

Προσφορά στην υγεία και τις Ένοπλες Δυνάμεις

Η φιλανθρωπική της δράση δεν περιορίστηκε στην εκπαίδευση. Χρηματοδότησε τη ριζική ανακαίνιση δύο αμφιθεάτρων της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, καθώς και της μετεγχειρητικής πτέρυγας του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, ενώ υπήρξε σημαντική δωρήτρια του Κέντρου Καινοτόμου Ιατρικής του Πανεπιστημίου Johns Hopkins στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Αλίκη Περρωτή και ο κ. Γιώργος Νάσιουτζικ στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Η αναγνώριση του έργου της

Η προσφορά της αναγνωρίστηκε από πλήθος φορέων. Πρόσφατα, η Αμερικανική Γεωργική Σχολή τη βράβευσε για την πολυετή και έμπρακτη στήριξή της, ενώ μετά τον θάνατό της την αποχαιρέτησε ως «μία προσωπικότητα που ταύτισε το όνομά της με την προσφορά, τη διακριτικότητα και την έμπρακτη αγάπη προς τον συνάνθρωπο».

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Σχολής, Dr. Jeff Lansdale, οι δωρεές της δεν προσέφεραν μόνο νέες υποδομές, αλλά άλλαξαν ουσιαστικά τη φυσιογνωμία του Ιδρύματος, δίνοντας σε εκατοντάδες νέους τη δυνατότητα να σπουδάσουν και αφήνοντας μια παρακαταθήκη που θα συνοδεύει τη Σχολή για τις επόμενες γενιές.

Η Αλίκη Περρωτή αφήνει πίσω της ένα έργο που εκτείνεται από την υγεία και την εκπαίδευση έως την έρευνα και την κοινωνική αλληλεγγύη. Ένα έργο που επιβεβαιώνει πως η μεγαλύτερη αξία μιας μεγάλης περιουσίας βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο επιστρέφει στην κοινωνία.