Αλίκη Βουγιουκλάκη: Απών από το μνημόσυνό της ο μονάκριβος γιος της, Γιάννης Παπαμιχαήλ

Στο Πρώτο Νεκροταφείο Αθηνών πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί το μνημόσυνο της Αλίκης Βουγιουκλάκη με αφορμή την επέτειο της γέννησης της (20 Ιουλίου) αλλά του θανάτου της (23 Ιουλίου) που συγκλόνισε όλη την Ελλάδα το καλοκαίρι του 1996.

Από αυτή την τόσο ξεχωριστή μέρα δεν θα μπορούσαν να λείπουν φίλοι, συγγενείς, αλλά και αγαπημένα πρόσωπα της εθνικής μας σταρ που τόσο την λάτρεψαν και έμειναν στο πλάι της μέχρι το τέλος.

Με βαθιά συγκίνηση και μερικά λουλούδια στο χέρι παρέστησαν στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών ο αδελφός της, Αντώνης Βουγιουκλάκης με τον γιο του Αιμίλιο, Διοικητή του Ασκληπειού Βούλας. Παρούσα ήταν και η νύφη της και γνωστή ηθοποιός Έφη Πίκουλα, σύζυγος του αείμνηστου αδελφού της Αλίκης, Τάκη Βουγιουκλάκη.

Αντώνης Βουγιουκλάκης

Εκεί βρέθηκαν και άνθρωποι από τον χώρο του θεάματος για να τιμήσουν την μνήμη της, όπως ο στενός της φίλος Τάκης Ζαχαράτος, ο Σπύρος Μπιμπίλας αλλά και η Άριελ Κωνσταντινίδη που είχε συνεργαστεί με την μεγάλη σταρ και την είχε ως μέντορα και δασκάλα.

Τάκης Ζαχαράτος - Αιμίλιος Βουγιουκλάκης

Το παρών έδωσαν και ο Κώστας Πρέκας, με τον Νίκο Βενετάνο αλλά και ο Μάκης Δελαπόρτας που γνώριζε όσο κάνεις άλλος την Αλίκη, γράφοντας αργότερα και τη βιογραφία της.

Όπως παρατηρήσαμε στις φωτογραφίες ήταν όλοι εκεί, εκτός από έναν. Απών ήταν απ΄οτι φαίνεται ο μοναχογιός της Αλίκης, Γιάννης Παπαμιχαήλ, με την απουσία του να δημιουργεί ερωτήματα.

Δείτε τις φωτογραφίες: