Άλιμος: «Το παιδί μου δέχτηκε επίθεση για 250 ευρώ» ανέφερε ο πατέρας του 15χρονου που ξυλοκοπήθηκε

Σοκ προκάλεσε η απρόκλητη επίθεση που δέχτηκε ένας 15χρονος μαθητής σε σχολείο στον Άλιμο από εξωσχολική παρέα η οποία εισέβαλε στο ίδρυμα και του επιτέθηκε την ώρα του διαλλείματος.

Συγκεκριμένα, οι εξωσχολικοί με καλυμμένα χαρακτηριστικά, μπήκαν σε προαύλιο Λυκείου στον Άλιμο και αφού ξεκίνησαν να απειλούν και να βρίζουν τον μαθητή στην συνέχεια τον χτύπησαν άγρια σε πρόσωπο και σώμα.

Στη συνέχεια η συμμορία έφυγε από το σημείο και τα ίχνη τους αναζητούνται από τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Παίδων «Αγία Σοφία». Το παιδί νοσηλεύεται με τραύματα σε κεφάλι και σώμα χωρίς όμως να υπάρχει κίνδυνος για την υγεία του.

Ο πατέρας του 15χρονου μαθητή έχει ήδη κινηθεί νομικά για το περιστατικό και μιλώντας στο Star ανέφερε ότι όλο το περιστατικό σημειώθηκε καθώς του ζητούσαν αν τους δώσει 250 ευρώ.

«Το παιδί μου εδώ και μέρες έχει πέσει θύμα εκφοβισμού. Τον απειλούν και του ζητούν 250 ευρώ. Ήδη δύο φίλοι του, έχουν δώσει στους εκβιαστές από 100 ευρώ. Του έστελναν μηνύματα στο κινητό. “Θα έρθω σπίτι σου και θα σε γ….. και θα σκοτώσω εσένα και τη μάνα σου”», κατήγγειλε ο πατέρας του μαθητή.

Τέλος σημειώνεται ότι o πατέρας του 15χρονου έχει ήδη καταθέσει στην ασφάλεια Αλίμου για το περιστατικό και έχει ήδη κατονομάσει τους δράστες που ξυλοφόρτωσαν το παιδί του.

Η ΕΛΑΣ που ενημερώθηκε από την πρώτη στιγμή για τον ξυλοδαρμό του μαθητή ξεκίνησε έρευνα, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει προσαγωγές ή συλλήψεις.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των εξωσχολικών όπως επίσης και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εισέβαλαν οι δύο δράστες εντός σχολικού χώρου.