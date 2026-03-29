Αλίσα Νιούμαν: Η εκθαμβωτική Ολυμπιονίκης του άλματος επί κοντώ που... μεταπήδησε στο μόντελινγκ

Η Αλίσα Νιούμαν εντυπωσίαζε μέχρι τώρα με τις επιδόσεις της στο άλμα επί κοντώ, όμως πλέον μαγνητίζει τα βλέμματα και με τις φωτογραφίσεις της.

Η Καναδή Ολυμπιονίκης φαίνεται ότι έχει μπει δυναμικά και στον χώρο του μόντελινγκ, καθώς πρωταγωνιστεί σε μια εντυπωσιακή φωτογράφιση για το περιοδικό Maxim, δείχνοντας ότι δεν έχει ταλέντο μόνο στον αθλητισμό. Η 31χρονη αθλήτρια κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς αγώνες του 2024 στο Παρίσι και πλέον έχει δημιουργήσει και μια δεύτερη καριέρα, η οποία είναι άκρως κερδοφόρα. Συγκεκριμένα έχει ανοίξει λογαριασμό στην γνωστή πλατφόρμα για ενήλικες, OnlyFans, με τα ετήσια έσοδά της εκτιμώνται σε περίπου 200.000 δολάρια.

Η Νιούμαν φωτογραφήθηκε για το Maxim, παραχωρώντας συνέντευξη οπού και δήλωσε πως δεν ασχολείται με τις συμβατικές αντιλήψεις που συχνά αναγκάζουν τις γυναίκες να επιλέξουν ανάμεσα στον αθλητισμό και την ανάδειξη της θηλυκότητάς τους. «Είναι μεγάλη μου χαρά που κατάφερα να είμαι και αθλήτρια και μοντέλο» τόνισε και συνέχισε μιλώντας για την κατάκτηση μεταλλίου στους Ολυμπιακούς λέγοντας: «Η αληθινή μαγεία δεν ήταν το μετάλλιο, αλλά η αίσθηση του να είμαι απόλυτα παρούσα και να δίνω το 100% των δυνατοτήτων μου».