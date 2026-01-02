Αλίσα Σμιντ: Με «καυτό» φόρεμα στο ρεβεγιόν η πιο σέξι αθλήτρια στον κόσμο (photos)

Μία από τις πιο ελκυστικές αθλήτριες του κόσμου, η Αλίσα Σμιντ, μοιράστηκε με τους ακολούθους της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς, δείχνοντας ότι μπήκε στο 2026 με στυλ.

Η 27χρονη πόζαρε φορώντας ένα στράπλες φόρεμα δείχνοντας σέξι, αλλά και κομψή ταυτόχρονα.

Τα σχόλια των followers ήταν κάτι περισσότερα από αποθεωτικά: «Είσαι απλά εκπληκτική, η ομορφιά σου είναι εξωπραγματική, το χαμόγελό σου φωτίζει την ψυχή σου και κάνει την ομορφιά σου να παραμένει ακλόνητη. Είσαι η πιο όμορφη από όλες τις όμορφες. Καλή χρονιά, άγγελέ μου», «Ουάου, ουάου, ουάου», «Θα καταφέρω να σε συναντήσω κάποια μέρα;», «Καυτή, πιο καυτή, Αλίσα».

Η δημοφιλής Γερμανίδα αθλήτρια του στίβου, την οποία ακολουθούν περίπου 5,5 εκατομμύρια άνθρωποι στα κοινωνικά δίκτυα, αποκάλυψε λίγο από την ατμόσφαιρα της δεξίωσης, αλλά και αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετώπισε.

Η εντυπωσιακή ξανθιά αθλήτρια επεσήμανε ότι είχε μια δύσκολη χρονιά πίσω της, που σημαδεύτηκε από προβλήματα υγείας και μια μακρά ανάρρωση από τις συνέπειες του κορονοϊού, γεγονός που δυσκόλεψε την επιστροφή της στην προηγούμενη φόρμα της.

Κατά τη διάρκεια της σεζόν, μάλιστα, άφησε τα 400 μέτρα για να αγωνιστεί στα 800.

Συμμετείχε σε μεγάλους διεθνείς αγώνες, ειδικά ως μέλος της ομάδας σκυταλοδρομίας 4Χ400, η Σμιντ επιβεβαίωσε ότι έχει μεγάλες προσδοκίες και στόχους για τη νέα χρονιά.

Πηγή: Athletiko.gr