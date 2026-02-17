Αλιζαντέ: Σοκάρει η Ιρανή influencer «Έξι μήνες στη φυλακή... εγώ με τη μαμά και χώρια ο μπαμπάς»

Μια συγκλονιστική, προσωπική εμπειρία μοιράστηκε με τους τηλεθεατές της εκπομπής «The 2Night Show» η Ιρανή influencer, Γιασμίν Αλιζαντέ, περιγράφοντας τη φυγή από το Ιράν λόγω πολιτικής δίωξης του πατέρα της.

«Εγώ γεννήθηκα και έζησα στο Ιράν από το 1992 μέχρι το 2001. Έχουμε ισλαμική δημοκρατία, 47 χρόνια έχουμε αυτήν την κυβέρνηση. Όσο παράξενο και να ακούγεται, έχω αναμνήσεις, θυμάμαι μέρη. Νομίζω ότι ο μπαμπάς μου ανέκαθεν ήθελε να φύγει. Όταν έχεις κόρη εκεί, τα πράγματα είναι δύσκολα. Ήταν δημοσιογράφος και παράλληλα ταξιτζής. Ό,τι ήταν να γράψει έπρεπε να ελέγχεται. Ακόμα και με το ταξί είχε πρόβλημα. Έπρεπε να φύγουμε, γιατί είχε πρόβλημα για κάποιο άρθρο που είχε γράψει και δεν είχε πάρει έγκριση.

Πουλήσαμε ο,τι είχαμε και δεν είχαμε. Πήγαμε για έναν μήνα στην Τουρκία, που επιτρέπεται. Καταφέραμε και φύγαμε παράνομα για να είμαστε ασφαλείς. Με τα λεφτά που μάζεψε ο μπαμπάς μου πληρώσαμε για να μας φτιάξουν τα διαβατήρια κάποιας, περιμέναμε ένα μήνα να ετοιμαστούν και μετά με πλοίο ήρθαμε στη Χίο. Εκεί κατάλαβαν ότι τα διαβατήρια που έχουμε είναι πλαστά και μας έπιασε η αστυνομία. Ήταν μια δύσκολη περιπέτεια. Ο μπαμπάς μου ήθελε να πάμε στην Αγγλία, που είχε ένα θείο του.

Μας έπιασαν στη Χίο και καθίσαμε 15 μέρες στο κρατητήριο. Οι αστυνομικοί ήταν ευγενικοί μαζί μας, θυμάμαι ένας αστυνομικός μου είχε φέρει μια κούκλα, εμένα με έβγαζαν βόλτα. Οι γονείς μου φοβόντουσαν, γιατί μπορούσαν να μας απελάσουν. Έδωσε ο μπαμπάς μου την πολιτογράφηση, έγινε δικαστήριο και κάτσαμε 6 μήνες στη φυλακή. Εγώ με την μαμά μου χώρια και ο μπαμπάς μου κάπου αλλού. Ο μπαμπάς μου ήταν στον Κορυδαλλό. Εγώ με τη μαμά μου εκτός Αθήνας, μέχρι που ο μπαμπάς μου έκανε απεργία πείνας. Δεν ξέραμε την γλώσσα, ούτε τι γίνεται, ήταν όλη η διαδικασία πολύ αγχωτική» εξομολογήθηκε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης εξήγησε: «Οι γονείς μου είναι ακόμα πολιτικοί πρόσφυγες, δεν μπορούν να γυρίσουν στο Ιράν. Οι γονείς των γονιών μου είναι εκεί. Πλέον έχουμε επικοινωνία με τους συγγενείς. Όσο ήμουν πιο μικρή δεν σκεφτόμουν τόσο να γυρίσω, αλλά όσο μεγαλώνω βλέπω την επιθυμία μου να γυρίσω, όχι για να ζήσω, αλλά για να δω τους ανθρώπους που έχω χρόνια να δω. Έχω ξαδέρφες που δεν τις έχω δει ποτέ μου. Μιλάμε μέσω social media».

Και συμπλήρωσε: «Ο μέσος όρος μισθού σε αντιστοιχία, είναι 200-300 ευρώ. Για να κάνεις τα καθημερινά ψώνια στο Super Market χρειάζεσαι 70 ευρώ και ένα σπίτι να το νοικιάσεις, χρειάζεσαι 400 ευρώ. Ο κόσμος που παίρνει μισθό 300 ευρώ, δεν βγαίνει. Υπάρχουν οικογένειες που μπορεί να τρώνε πλέον κρέας μια φορά τον μήνα, γιατί ανεβαίνουν συνέχεια οι τιμές στα πάντα αλλά ο μισθός μένει ίδιος. Δεν βγαίνει ο κόσμος να κάνει τίποτα άλλο πέρα από το να πληρώσει. Η γυναίκα στον δρόμο σίγουρα πρέπει να έχει το χιτζάμπ της, να φορά μακρυμάνικη μλπούζα, μαντίλα στο κεφάλι με καλυμμένα τα μαλλιά».